Эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow – СМИ раскрыли детали

Российские оккупанты пытаются наносить удары по аэродрому в Староконстантинове, стремясь уничтожить авиацию ВСУ, способную нести дальнобойные ракеты Storm Shadow (SCALP).
К критическим последствиям для авиабазы и украинских самолетов эти атаки не приводят. А сама идея россиян атаковать аэродромы, чтобы уничтожить боевую авиацию, довольно сомнительна, говорят эксперты, говорится в материале ВВС Украина.
Настойчивость РФ в атаках именно на авиабазу в Староконстантинове "не логична и не ясна", считают аналитики. Они подчеркивают, что уничтожить украинские бомбардировщики или уничтожить запасы иностранных крылатых ракет такими ударами почти невозможно.
Отмечается, что с конца весны находящиеся на вооружении бригады старые советские бомбардировщики Су-24М удалось оборудовать новейшими англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP).
Именно эта авиация поражает арсеналы и штабы российских войск в тылу, а также мосты на Крымском перешейке. Нивелировать угрозу от этих ракет – одна из основных задач Кремля.
Журналисты пишут, что с начала российского вторжения ВСУ потеряли значительное количество Су-24М, их осталось до шести единиц. Однако Украина нашла выход из этой ситуации, говорит собеседник.
При этом под носители крылатых ракет переоборудовали самолеты-разведчики Су-24МР, которых в украинской авиации было около десяти. Из-за устаревших характеристик их мало использовали во время боевых действий.
"Так Воздушные силы смогли получить целую бомбардировочную эскадрилью (обычно насчитывающую 12-14 самолетов) Су-24М и Су-24МР для применения крылатых ракет", - сказано в материале.
Авторы статьи добавили, что пока Киев не получит западных истребителей, она будет оставаться главной воздушной угрозой для российских оккупационных войск.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ создали секретные аэродромы. Самолеты ВСУ используют автодороги, переоборудованные во взлётно-посадочные полосы, из-за дефицита авиабаз.
Напомним, в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов. Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе. В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов.
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