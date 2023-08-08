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Переделанные самолеты и ВПП на трассах: ВСУ создали секретные аэродромы – Bild

Алексей Тесля
8 августа 2023, 18:51 обновлено 8 августа, 19:05
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Самолеты ВСУ используют автодороги, переоборудованные во взлётно-посадочные полосы, из-за дефицита авиабаз.
Зеленский
Владимир Зеленский посетил авиабазу ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp по российским целям ВСУ модернизировали около 10 советских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Причем у российских оккупантов нет средств ПВО, способных перехватить эти боеголовки. Об этом рассказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

При этом он отметил, что боевые самолеты ВСУ используют автодороги, переоборудованные во взлётно-посадочные полосы для увеличения числа авиабаз. При этом ранее президент Владимир Зеленский посетил секретную авиабазу на западе Украины, название и местоположение которой неизвестно.

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Немецкий журналист отмечает, что Россия изо всех сил пытается поразить эти авиабазы. При этом уже несколько недель ВС РФ атакуют аэродромы на западе Украины, где могут быть Су-24, например, под Староконстантиновым.

"Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещаются эти самолёты. И всё же Россия снова и снова терпит неудачу", — заявил военный эксперт Томас Тейнер.

По данным BILD, это происходит из-за того, что ВВС Украины перемещают Су-24 с западными ракетами с базы на базу каждые 24 часа. Для этого ВСУ восстановили все аэродромы времён СССР, а в некоторых местах переоборудовали автомобильные дороги во взлётно-посадочные полосы.

В материале также добавляется, что для защиты авиабаз используются наиболее ценные западные системы ПВО Patriot и Iris-T.

Ранее в ВСУ объяснили, могут ли россияне сбивать Storm Shadow. Дальнобойные ракеты Storm Shadow летят довольно низко, поэтому их трудно перехватить. Однако не стоит исключать, что Россия может их сбивать, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов. Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе. В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов.

Напомним, что в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow. С помощью ракет Storm Shadow ВСУ могут уничтожать военные объекты врага на расстоянии до 250 километров.

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