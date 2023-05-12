"Худшее для России только начинается": Данилов разнес вопли Кремля из-за ракет Storm Shadow

Попытки напугать Украину "адекватным ответом" – разговоры с самим собой, впереди РФ ждут "приятные встречи" с передовыми технологиями, сказал Алексей Данилов.

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Путин уже использовал против Украины все, что мог - Данилов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Агрессору России нечем запугать Украину, поскольку директор Кремля Владимир Путин использовал уже все, что мог применить. Худшее для РФ, которая без разработок Запада является страной-фейком, только начинается. Впереди государство-оккупанта ждет множество "приятных встреч" с новыми технологиями, и речь идет не о смартфонах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

На своей странице в социальной сети Facebook он прокомментировал угрозы Кремля, где сказали, что Москва, дескать, "адекватно ответит" на поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

По словам украинского чиновника, Путин применил уже все, что мог, а плохие времена для России только начинаются.

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"Все попытки России запугать украинцев и мир т.н. "адекватным ответом" – это разговоры с самими собой. Все, что мог использовать Путин, он использовал. А для России хуже всего только начинается", - отметил Данилов.

Также секретарь СНБО уточнил, что Россию ждет множество встреч с передовыми технологиями, и речь идет далеко не о смартфонах.

"Без западных разработок и инвестиций — это страна-фейк. Впереди россиян ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями. И это будут не смартфоны", - подчеркнул Алексей Данилов.

Британия поставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Журналисты CNN в четверг, 11 мая, со ссылкой на собственные источники сообщили о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые пригодятся в преддверии контрнаступления ВСУ. Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Британский министр акцентировал внимание на способности ВСУ проводить грамотные операции и полагает, что ракеты помогут украинским войскам освободить свои территории от оккупантов РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро опубликовал карту, на которой можно увидеть, что ракеты Storm Shadow, дальность пуска которых до 300 км, могут поражать цели в оккупированном Крыму (в том числе, и Крымский мост, - ред.), на территории России и в Беларуси. По словам Массаро, такое вооружение поможет достичь побед на фронте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ ракетами Storm Shadow уничтожат Черноморский флот РФ

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