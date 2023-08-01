'Летят очень низко': в ВСУ объяснили, могут ли россияне сбивать Storm Shadow

Дальнобойные ракеты Storm Shadow летят довольно низко, поэтому их трудно перехватить. Однако не стоит исключать, что Россия может их сбивать, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus - это ракеты, которые летят довольно таки низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно", - заявил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".
Он также добавил, что это такие же крылатые ракеты, которые враг применяет против Украины.
"Те же самые Х-101. Я имею в виду такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow) сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень красиво, что нам очень нравится", - рассказал спикер.
Игнат подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения.
"И принятие решений от наших партнеров, в отношении Taurus, было бы очень актуально", - добавил он.
Удары ракетами Storm Shadow
Напомним, что в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow. С помощью ракет Storm Shadow ВСУ могут уничтожать военные объекты врага на расстоянии до 250 километров.
В РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов. Российские оккупанты получили ранения 25 июля в результате попадания ракет по их расположению. Госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона.
В Мариуполь "прилетели" ракеты Storm Shadow. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил факт мощного взрыва, а оккупанты из-за "хлопка" подняли в небо свою авиацию.
Больше интересных новостей: