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"Что-то происходит серьезное": в Мариуполь "прилетели" ракеты Storm Shadow

Мария Тупик
16 июля 2023, 12:20 обновлено 16 июля, 12:34
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил факт мощного взрыва.
Мариуполь взрыв
В Мариуполе взрывы / Коллаж Главред, фото pixabay, "Мариуполь Сейчас"

Утром, 16 июля, в оккупированном Россией Мариуполе сообщают о мощных взрывах. По предварительным данным, в город прилетели крылатые ракеты Storm Shadow.

В частности, кремлевские пропагандисты заявили, что в Мариуполе "громко". Они сообщили, что оккупанты из-за "бавовны" подняли в небо свою авиацию, однако заверили, что якобы "все в порядке".

Взрывы в Мариуполе
Взрывы в Мариуполе / скриншот

"Сохраняйте спокойствие, все в порядке", – призвали пропагандистские паблики.

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Оккупанты в Мариуполе
Оккупанты в Мариуполе / скриншот

При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил факт взрыва.

"Вообще сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь. Набираемся терпения. Что-то происходит и это что-то очень приятное", – отметил он.

Что происходит в Мариуполе
Что происходит в Мариуполе / скриншот

ВСУ устроили мощную "бавовну" 16 июля

Отметим, во временно оккупированном городе Луганск в воскресенье, 16 июля, прогремели взрывы. Над городом поднимаются столбы жирного черного дыма.

Русские пропагандисты активно пишут о "бавовне".

Кроме того, в ночь на воскресенье, 16 июля, в захваченном РФ Севастополе прогремела серия взрывов. В акватории были замечены морские беспилотники. Сообщается, что в городе несколько раз сработала противовоздушная оборона.

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