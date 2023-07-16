В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

Над временно оккупированным городом Луганском поднимаются столбы жирного черного дыма.

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Русские пропагандисты активно пишут о "бавовне" в Луганске / коллаж Главред, скриншоты из видео

Во временно оккупированном городе Луганск в воскресенье, 16 июля, прогремели взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, над городом поднимаются столбы жирного черного дыма.

Местные жители в соцсетях и мессенджерах пишут, что взрывов было несколько. Их слышали около 10:00. После взрывов над городом появилось облако черного дыма.

Русские пропагандисты активно пишут о "бавовне".

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Взрывы на оккупированных территориях

Напомним, 25 апреля был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов в Запорожской области. В частности, взрывы раздавались во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке. Сообщалось о минимум о 12 "прилетах" по позициям оккупантов.

Утром 15 мая мощные взрывы прогремели в оккупированном Россией Луганске, а также в захваченном Токмаке Запорожской области. В Telegram-каналах опубликовали видео последствий "хлопка" в городах, контролируемых оккупантами РФ.

Также утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

Сообщалось, что украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

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