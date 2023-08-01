ВСУ выбили оккупантов и закрепились на новых рубежах

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 57 авиационных ударов.

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ВСУ контрнаступают и продвигаются / коллаж: Главред, фото: 1-я ОБрСпН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины сообщили, что наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома", - говорится в сообщении Facebook.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огневое поражение врага.

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"Российская Федерация и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", - отмечают в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр раскрыла, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях. Силы обороны Украины за неделю освободили от российских оккупантов 12,6 квадратных километров своей земли.

ВСУ пошли вперед и прорвались на Бердянском направлении. На этом направлении наши ударные подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра.

ВСУ выходят на важнейшие высоты, есть три направления наступления. "Оборона" оккупантов агрессора РФ ослабевает, ВСУ нарушили логистику врага и его быстрое перемещение по фронту, что открывает новые возможности, пишут журналисты The Times.

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