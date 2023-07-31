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Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

Юлия Куришко
31 июля 2023, 14:05 обновлено 31 июля, 14:16
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Расследование по делу о падении вертолета продолжается, сообщил генеральный прокурор Украины.
Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД
Появились новые подробности авиакатастрофы в Броварах / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Telegram Информатор Украина

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что версия диверсии по авиакатастрофе в Броварах на Киевщине, в результате которого погибло руководство МВД, не подтвердилась.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", - об этом в интервью Укринформу отметил Андрей Костин.

По его словам, в начале расследования было выдвинуто четыре версии: покушение на жизнь государственных деятелей, в частности диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

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Сейчас продолжается расследование, которое проводят специалисты из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ГБР и СБУ. Также к работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, а также специалистов Минобороны, Нацполиции и Нацгвардии.

Костин говорит, что по состоянию на сегодня собраны все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз.

"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", - сообщил Костин.

Трагедия в Броварах: что известно

Напомним, что 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

Зеленский назвал последствия трагедии в Броварах. Зеленский заявил, что война России против Украины проходит не только на поле боя. Президент отметил, что каждая смерть-это результат войны России против Украины.

В СБУ назвали три версии причин аварии вертолета в Броварах. В результате трагедии в Киевской области погибли по меньшей мере 16 человек, среди которых 3 детей. Госпитализированы 30 человек.

Эксперт рассказал о причине аварии вертолета в Броварах. Валерий Романенко считает, что вертолет мог упасть из-за сильного тумана, который мог спровоцировать потерю пространственной ориентации.

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