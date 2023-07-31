Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ: в ISW раскрыли манипуляции

Аналитики Института изучения войны сообщают, что российский президент-диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной, начать который якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.
Как отметили аналитики в отчете ISW, что российский диктатор на пресс - конференции на саммите "Россия-Африка" 29 июля обвинил Киев в начале широкомасштабного контрнаступления. Якобы для того, чтобы РФ не могла обсуждать прекращение огня, пока ее оккупационный военный контингент пытается отбиться от атак ВСУ.
В ISW также сообщили, что российские официальные лица ранее использовали упоминание о переговорах как "оружие", чтобы обвинить Украину в том, что "она является стороной, которая не желает начинать переговоры".
"Путин, вероятно, использует обсуждение контрнаступления ВСУ, чтобы опровергнуть сообщения об успехах Украины на поле боя, и обвинить Украину в отсутствии интереса в потенциальном переговорном процессе", - говорится в сообщении.
Аналитики также отмечают, что войска РФ проводили свои атаки, в частности в Луганской и Донецкой областях. Действия оккупантов происходят почти непрерывно с тех пор, как ВСУ начали контрнаступательные действия.
"Причем Путин об этом не упомянул", - говорится в отчете.
Контрнасту ВСУ: что известно
Напомним, что ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении. Россияне активно используют артиллерию и минометы, что затрудняет продвижение, рассказал командир Андрей Билецкий.
ВСУ перебросили обученных бойцов на передовую. В США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - во время контрнаступательных действий удалось прорвать несколько наступательных линий на юго-востоке.
ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.
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