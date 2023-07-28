ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении

Оккупанты сопротивляются и активно используют артиллерию против наших ВСУ.

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ВСУ наступают на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Русские активно используют артиллерию и минометы, что затрудняет продвижение, рассказал командир третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

"В ходе операции на Бахмутском направлении, 3 рота 2 штурмового батальона 3 ОШБр освободила более 1200 метров украинской территории. Также бригада сообщила о взятии в плен 8 россиян 83 бригады ДШВ армии врага. Часть российских военных сбежала, остальные были ликвидированы", - сообщил Билецкий в своем Telegram.

Он раскрыл, что россияне активно используют артиллерию. Кроме этого, территория на подступах тщательно заминирована.

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Билецкий сообщил о ситуации на Бахмутском направлении / скриншот: t.me/BiletskyAndriy

ВСУ продвигаются под Бахмутом

На Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которой проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ масштабно наступают на Запорожье, оккупантам РФ светит "котел". Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов, "которые защищают и отстаивают украинскую государственность ежедневно, ежечасно в боях против российского агрессора".

В Генштабе рассказали, что ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Сил обороны Украины закрепляются на достигнутых позициях, рассказал Андрей Ковалев.

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях. По данным Генштаба, ВСУ продолжали наступление на север и юг от Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы проводили штурмы сразу возле нескольких населенных пунктов.

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