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ВСУ масштабно наступают на Запорожье, оккупантам РФ светит "котел" – соцсети

Алексей Тесля
28 июля 2023, 09:55 обновлено 28 июля, 10:09
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Пропагандисты РФ признают, что у оккупантов проблемы на Бердянском направлении.
всу
ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели дойти до первой линии обороны россиян в Запорожской области.

Это подтверждает видео с застрявшей в противотанковом рве техникой ВСУ, снятое в районе Вербового, пишет в Twitter OSINT-аналитик Def Mon.

По его мнению, скорее всего, это беспилотное средство, с помощью которого украинцы прощупывают направление для наступления.

В свою очередь российские военные пропагандисты признают, что у оккупантов проблемы на Бердянском направлении.

"Военкор" Владимир Романов утверждает, что российские войска могут потерять не только Старомайорское, но и соседнее село Урожайное. По его словам, ВСУ вклиниваются во фланги позиций 35-й общевойсковой армии РФ и могут взять ее в "котел".

Смотрите видео - бронемашина ВСУ прорывается на первую линию обороны РФ:

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях. Украинские силы пошли в атаку сразу возле нескольких населенных пунктов, рассказали в ISW.

Ранее сообщалось о том, что на Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра. Украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию.

Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Сил обороны Украины закрепляются на достигнутых позициях, рассказал Андрей Ковалев.

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