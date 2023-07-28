ВСУ масштабно наступают на Запорожье, оккупантам РФ светит "котел" – соцсети

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели дойти до первой линии обороны россиян в Запорожской области.
Это подтверждает видео с застрявшей в противотанковом рве техникой ВСУ, снятое в районе Вербового, пишет в Twitter OSINT-аналитик Def Mon.
По его мнению, скорее всего, это беспилотное средство, с помощью которого украинцы прощупывают направление для наступления.
В свою очередь российские военные пропагандисты признают, что у оккупантов проблемы на Бердянском направлении.
"Военкор" Владимир Романов утверждает, что российские войска могут потерять не только Старомайорское, но и соседнее село Урожайное. По его словам, ВСУ вклиниваются во фланги позиций 35-й общевойсковой армии РФ и могут взять ее в "котел".
Смотрите видео - бронемашина ВСУ прорывается на первую линию обороны РФ:
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях. Украинские силы пошли в атаку сразу возле нескольких населенных пунктов, рассказали в ISW.
Ранее сообщалось о том, что на Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра. Украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию.
Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Сил обороны Украины закрепляются на достигнутых позициях, рассказал Андрей Ковалев.
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