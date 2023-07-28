УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

Алексей Тесля
28 июля 2023, 08:11 обновлено 28 июля, 08:21
298
Украинские силы пошли в атаку сразу возле нескольких населенных пунктов, рассказали в ISW.
всу
ВСУ продолжают контрнаступление / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что украинские силы продвигались к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба, ВСУ продолжали наступление к северу и югу от Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы проводили штурмы сразу возле нескольких населенных пунктов.

видео дня

В то же время по данным российских источников, 27 июля украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на участке Авдеевка-Донецк.

При этом президент Украины Владимир Зеленский накануне опубликовал кадры, на которых видно, что украинские войска освободили Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки) после упорных боев в этом районе.

Кроме того, 27 июля украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и предположительно продвинулись в этом районе. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска дополнительно продвинулись восточнее Работино.

Исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович заявил, что украинские силы 27 июля совершили значительное продвижение на Мелитопольском направлении.

Уточняется, что украинские силы, вероятно, продвинулись дальше на запад Запорожской области, чем ISW смогла визуально подтвердить. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что одна украинская бронемашина достигла российских противотанковых позиций к северо-западу от Вербового (17 км юго-восточнее Орехова), примерно в 3,5 километрах по нынешней оценке линии фронта ISW.

Военные аналитики обратили внимание на тот факт, что если эта единственная украинская машина продвинулась так далеко до российских оборонительных линий, не попав под огонь РФ, это свидетельствует о том, что украинские силы могли продвинуться в окрестностях юго-восточнее Орехова.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что на Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра. Украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию.

Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Сил обороны Украины закрепляются на достигнутых позициях, рассказал Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ давят на врага под Бахмутом. На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю, подчеркнул Череватый.

Больше новостей:

война России и Украины контрнаступление ВСУ Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

09:06 Украина
"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкой

08:57 Спорт
ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

08:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:06

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

08:57

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкойВидео

08:36

"Служить будут все": Чмут дал прогноз относительно мобилизации в Украине

08:34

Стоит ли бояться российских "Ланцетов"?мнение

08:11

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
07:35

Избивал подчиненного битой: в Ровенской области задержали главного военкомаВидео

06:47

Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре - Politico

06:37

Что сейчас происходит в России?мнение

05:50

Чем удобрить клубнику после сбора ягод: простые советы для каждого дачника

Реклама
05:25

Сорвавший джекпот британец промотал весь выигрыш: его покупки вас удивят

04:50

От напитка не сможете оторваться: сколько нужно сахара на 1 литр компота

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля

03:45

"Надо много оружия": Карась объяснил, как Запад может отреагировать на запугивание РФВидео

03:00

Белла Хадид нарушила молчание после "срыва" и клиники

02:30

Как заставить гортензию поменять цвет: лайфхак от опытных садоводов

02:00

"Мы не можем ждать 10 лет": Карась рассказал, готов ли Запад довести РФ до развалаВидео

01:30

Зачем теннисный мячик в гараже: хитрый лайфхак поможет не "коцнуть" авто

27 июля, четверг
23:51

Не знала столицу Румынии: силиконовая Мисс-Москва эпично опозорилась отсутствием ума

23:37

Китай передает РФ технологии и оборудование для войны против Украины - разведка США

23:12

Жена Иракли Макацария восхитила стройной фигурой после родов

Реклама
22:58

"Беларусь будет в полной изоляции": возле границ ЕС серьезно накаляется ситуация

22:55

"РФ хочет уничтожить Украину": порты могут исчезнуть через 2-3 месяца - Гуменюк

22:48

Виталий Портников. Новый этап наступления ВСУ началсяВидеоблоги

22:44

Плюс 6 килограмм: украинская актриса рассказала, как поправилась

22:43

Иосиф Пригожин раскритиковал "жестокого диктатора" Пугачеву

22:37

Требовали пожать руку и угрожали: тренер Харлан ошеломила подробностями скандала

22:29

Российских туристов вышвырнули из Батуми: в городе отгремели протесты

21:53

Скоро в Крыму может быть громко, там появилась новая база оккупантовФото

21:33

"Смена власти": эксперт раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война

21:17

Провал зерновой сделки: у Евросоюза нет средств на транзит зерна из Украины - Reuters

21:11

Впервые за время войны: Вера Брежнева вернулась в Киев после слухов про разводВидео

21:09

ВСУ освободили село Старомайорское - ЗеленскийВидео

20:42

Подделал документы и уехал на Мальдивы: нардепу Аристову сообщили о подозрении

20:15

ВСУ ловко ликвидировали командира бригады боевиков "Призрак"

19:52

"Перебросили обученных бойцов": в США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - CNN

19:28

Умерла Шинейд О'Коннор - полиция пролила свет на смерть музыкальной легенды

19:25

Как правильно ухаживать за подсолнухами: главные советы для хорошего урожая

19:22

ВСУ "прожарили" оккупантов кассетными боеприпасами: позиции россиян пылалиВидео

19:10

На арену вышла тройка "заклятых друзей" мирамнение

19:08

"Нажимают кнопку, убивая наших друзей": в ВСУ рассказали о новом оружии в РФ

Реклама
19:00

Сильный ветер и мощные грозы: в Украине будет бушевать непогода

18:59

"Вагнер" свозит в Беларусь бронетехнику: заехала 12-я колонна

18:45

Суд отобрал имущество "военкома" Борисова: невестка пыталась "спасти" Porsche

18:15

Как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник": Авраменко дал ответ

17:51

"Русские деньги не пахнут кровью": у Зеленского набросились на FIE из-за Харлан

17:50

"Его это злило": Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа

17:40

Почему нельзя мешать сырую воду с кипяченой в чае: к чему это приведет

17:32

Рада сделала шаг к восстановлению э-декларирования: без рисков для военных

17:20

ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении

17:16

Могилевская показала свою маму в молодости

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять