ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

Украинские силы пошли в атаку сразу возле нескольких населенных пунктов, рассказали в ISW.

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ВСУ продолжают контрнаступление / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что украинские силы продвигались к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба, ВСУ продолжали наступление к северу и югу от Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы проводили штурмы сразу возле нескольких населенных пунктов.

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В то же время по данным российских источников, 27 июля украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на участке Авдеевка-Донецк.

При этом президент Украины Владимир Зеленский накануне опубликовал кадры, на которых видно, что украинские войска освободили Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки) после упорных боев в этом районе.

Кроме того, 27 июля украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и предположительно продвинулись в этом районе. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска дополнительно продвинулись восточнее Работино.

Исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович заявил, что украинские силы 27 июля совершили значительное продвижение на Мелитопольском направлении.

Уточняется, что украинские силы, вероятно, продвинулись дальше на запад Запорожской области, чем ISW смогла визуально подтвердить. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что одна украинская бронемашина достигла российских противотанковых позиций к северо-западу от Вербового (17 км юго-восточнее Орехова), примерно в 3,5 километрах по нынешней оценке линии фронта ISW.

Военные аналитики обратили внимание на тот факт, что если эта единственная украинская машина продвинулась так далеко до российских оборонительных линий, не попав под огонь РФ, это свидетельствует о том, что украинские силы могли продвинуться в окрестностях юго-восточнее Орехова.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что на Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра. Украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию.

Напомним, ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Сил обороны Украины закрепляются на достигнутых позициях, рассказал Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ давят на врага под Бахмутом. На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю, подчеркнул Череватый.

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