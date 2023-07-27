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"Перебросили обученных бойцов": в США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - CNN

Юлия Куришко
27 июля 2023, 19:52 обновлено 27 июля, 20:06
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Во время контрнаступательных действий удалось прорвать несколько наступательных линий на юго-востоке.
'Перебросили обученных бойцов': в США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - CNN
ВСУ начинают активное контрнаступление / коллаж: Главред, фото: 1-я ОБрСпН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Чиновничество США поделились тем, что украинские военные, вероятно, наращивают темпы контрнаступления после двух месяцев медленного продвижения на фронте.

Двое чиновников США, с которыми пообщались журналисты издания CNN, заявили, что Украина перебросила дополнительные силы на восток Украины, что свидетельствует о том, "что Киев выявил потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях".

"Украинские военные удерживали большое количество обученных войск, некоторые оснащены более мощным западным оружием, с начала операции в начале июня. Хотя они все еще сохраняют определенную боевую мощь в резерве, сейчас они развернули "основную часть" сил, задействованных в контрнаступлении", - пишет издание.

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Издание сообщает, что эти усилия, вероятно, принесли необходимые результаты. Во время контрнаступательных действий удалось прорвать несколько наступательных линий на юго-востоке, а резервные подразделения были задействованы, чтобы воспользоваться уязвимостью врага.

"Российский военный чиновник признал, что украинским войскам в среду удалось "вклиниться" на трех участках первой линии обороны России на линии фронта в Запорожье", - пишет CNN.

В свою очередь 47-я бригада ВСУ, участвующая в контрнаступательных действиях, подтвердила журналистам продвигающееся вперед издание.

"Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи "Брэдли" уничтожают вражескую пехоту и их технику", - сказал представитель бригады.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов. На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить ВСУ с господствующих высот.

ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки. У оккупантов уже совсем нет превосходства и они очень хорошо готовятся и заминируют позиции, сообщил Сергей Череватый.

ВСУ "прожарили" оккупантов кассетными боеприпасами. Российские войска окопались в лесополосе непосредственно неподалеку боев, надеясь минимизировать последствия доразведки сил ВСУ.

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