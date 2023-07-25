"У врага совсем нет превосходства": ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки

У оккупантов уже совсем нет превосходства и они очень хорошо готовятся и минируют позиции, сообщил Сергей Череватый.

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ВСУ выбили оккупантов из Андреевки / колает: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ выбили россиян из Андреевки Донецкой области.

"Андреевка, как и любые другие населенные пункты вокруг Бахмута, позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага",- об этом 25 июля рассказал Сергей Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он также пояснил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, заминируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

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"В частности, как проходить минные поля, противотанковые рвы, используя предоставленные немецкие Biber", - добавил представитель восточной группировки войск ВСУ.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли вперед и прорвались на Бердянском направлении. Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные добыли частичный успех и продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении.

Сергей Череватый сообщил, что врага выбили под Бахмутом. Россияне продолжают оказывать мощное сопротивление. Оккупанты 318 раз били по украинским позициям из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили 3 авианалета.

В Генштабе сообщили, что ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в районе Старомайорского Донецкой области.

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