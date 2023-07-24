На Закарпатье обрушился мост: в реку упали грузовик и автомобиль

Движение к мосту перекрыли, а для автомобильного транспорта организовали дорогу через ближайшие населенные пункты.

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На Закарпатье обрушился мост / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на Закарпатье произошел обвал моста через реку Тересва - пострадали пять человек.

"24 июля в 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста (протяженностью ориентировочно 30 м) между пгт. Тересва и с. Бедевля Тячевского района. В результате происшествия в реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили. По предварительной информации 5 человек травмированы, среди них 2 детей. Пострадавших госпитализировали в Тячевскую районную больницу", - сообщили в ГСЧС Украины.

На Закарпатье произошел обвал моста / фото: ГСЧС Украины

Сначала было известно о трех пострадавших, о которых сообщила в Telegram Закарпатская ОВА.

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"В результате обвала моста на Тячевщине пострадало три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта организовали через такие населенные пункты: Кривая - Терново - Нересница - Ольховцы - Бедевля.

После обвала моста пострадали три человека / фото: ГСЧС Украины

Напомним, что южнее города Мукачево на глубине трех километров Украину содрогнуло землетрясение. Кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные переменным перемещением масс горных пород в недрах Земли, наблюдались на Закарпатье.

В Киеве во время массовой атаки РФ произошло землетрясение. Жители Киева и Киевской области могли испытывать кроме мощных взрывов странные вибрации. Многие пользователи Сети предположили, что в Украине произошло землетрясение.

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