На Закарпатье обрушился мост: в реку упали грузовик и автомобиль

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на Закарпатье произошел обвал моста через реку Тересва - пострадали пять человек.
"24 июля в 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста (протяженностью ориентировочно 30 м) между пгт. Тересва и с. Бедевля Тячевского района. В результате происшествия в реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили. По предварительной информации 5 человек травмированы, среди них 2 детей. Пострадавших госпитализировали в Тячевскую районную больницу", - сообщили в ГСЧС Украины.
Сначала было известно о трех пострадавших, о которых сообщила в Telegram Закарпатская ОВА.
"В результате обвала моста на Тячевщине пострадало три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Движение автомобильного транспорта организовали через такие населенные пункты: Кривая - Терново - Нересница - Ольховцы - Бедевля.
Напомним, что южнее города Мукачево на глубине трех километров Украину содрогнуло землетрясение. Кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные переменным перемещением масс горных пород в недрах Земли, наблюдались на Закарпатье.
В Киеве во время массовой атаки РФ произошло землетрясение. Жители Киева и Киевской области могли испытывать кроме мощных взрывов странные вибрации. Многие пользователи Сети предположили, что в Украине произошло землетрясение.
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