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Важная помощь для контрнаступления: для ВСУ отправили мощное оружие из Испании

Юлия Куришко
24 июля 2023, 20:43 обновлено 24 июля, 20:51
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Также Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M-113.
Важная помощь для контрнаступления: для ВСУ отправили мощное оружие из Испании
Испания отправила Украине Партию Leopard 2A4 и БТР / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр имени Пестушко

Министерство обороны Испании отчиталось об отправке Украине партии гуманитарной и военной помощи.

Как отмечает испанское Минобороны, из порта Сантандер в направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

"Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне", - сообщили в ведомстве.

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Также Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M - 113 (три из них для Государственной пограничной службы Украины), десять тяжеловозов (пять - для пограничников, остальные - для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для пограничников).

В груз входят и три гражданских машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, а также бронированная гражданская машина скорой помощи.

Военная помощь Украине

Напомним, что Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов. Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщалось.

Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники. Испания также отправила в Украину полевой госпиталь, который оборудован отделением неотложной хирургии.

Германия передала Украине Gepard, Biber и много оборудования. Федеральное правительство Германии сообщило об обновленных данных военной помощи в Украине, где украинские военные защищают землю от российских оккупантов.

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