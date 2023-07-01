Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму €55 млн

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и независимо от цены, которую нужно будет заплатить.

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Педро Санчес 1 июля выступил в Верховной Раде / Коллаж: Главред, фото: verkhovnaradaukrainy

Премьер-министр Испании Педро Санчес 1 июля прибыл с официальным визитом в Украину и выступил перед Верховной Радой.

В своем выступлении перед украинским парламентом Санчес пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от того, какую цену за это придется заплатить", передает El Mundo.

"Сегодня, 1 июля, Испания берет на себя большую ответственность за председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих шести месяцев", - сказал он.

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Санчес анонсировал новый пакет помощи Украине в размере 55 млн евро. Из них 51 млн поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Остальные пойдут на восстановление школ.

"Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину независимо от цены", - сказал премьер.

Позже Санчес встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил, что Киев пользуется поддержкой Испании для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) в период испанского председательства.

"Чрезвычайно символично, что этот визит проходит в первый же день испанского председательства в ЕС. Наш общий европейский дом точно уже не представить без Украины, без нашей смелости и преданности свободе и справедливости", - написал Зеленский в Telegram.

Смотрите видео - Зеленский и Санчес встретились в Киеве:

Военная помощь Испании Украине

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

В августе 2022 года испания передала Украине военную помощь, в которую входила целая батарея противовоздушной обороны, бронированные автомобили, а также боеприпасы.

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вскоре получит батарею ЗРК Aspide и 4 системы ПВО Hawk от Испании.

В декабре правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб").

В феврале Министерство обороны Испании сообщило об отправке в Украину 20 бронетранспортеров M113.

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