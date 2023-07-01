Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитом

В субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. В столице Украины он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Глава испанского правительства опубликовал видео с вокзала в Киеве в Twitter. Там его встретила украинская делегация.
"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – написал Санчес.
С 1 июля Испания по ротационному принципу сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.
В отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее. Президент Владимир Зеленский анонсировал его во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.
Смотрите видео - В Украину прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес:
Военная помощь Испании Украине
Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
В августе 2022 года испания передала Украине военную помощь, в которую входила целая батарея противовоздушной обороны, бронированные автомобили, а также боеприпасы.
В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вскоре получит батарею ЗРК Aspide и 4 системы ПВО Hawk от Испании.
В декабре правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб").
В феврале Министерство обороны Испании сообщило об отправке в Украину 20 бронетранспортеров M113.
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