Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитом

О визите Санчеса было известно заранее. Президент Владимир Зеленский анонсировал его во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

https://glavred.info/ukraine/premer-ispanii-pribyl-v-kiev-s-oficialnym-vizitom-10482277.html Ссылка скопирована

Педро Санчес 1 июля приехал в Киев / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

В субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. В столице Украины он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Глава испанского правительства опубликовал видео с вокзала в Киеве в Twitter. Там его встретила украинская делегация.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – написал Санчес.

видео дня

С 1 июля Испания по ротационному принципу сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.

В отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее. Президент Владимир Зеленский анонсировал его во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

Смотрите видео - В Украину прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес:

Педро Санчес опубликовал кадры с вокзала в Киеве / скриншот

Военная помощь Испании Украине

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

В августе 2022 года испания передала Украине военную помощь, в которую входила целая батарея противовоздушной обороны, бронированные автомобили, а также боеприпасы.

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вскоре получит батарею ЗРК Aspide и 4 системы ПВО Hawk от Испании.

В декабре правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб").

В феврале Министерство обороны Испании сообщило об отправке в Украину 20 бронетранспортеров M113.

Другие новости: