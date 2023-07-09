Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов - WSJ

Соседнее государство Польша в очередной раз передает Украине военную помощь.

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Польша передала Украине вертолеты / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

Недавно изданию стало известно, что власти Польши предоставила Силам обороны Украины ударные вертолеты советского производства Ми-24. Речь идет об ориентировочно десяток самолетов.

"Польша, верный союзник Украины, недавно прислала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", - об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщалось.

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Напомним, что Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины. Германия закупит дополнительные боеприпасы к военной технике, которая была передана Украине для борьбы с оккупантами.

Резников поведал, как ВСУ применят кассетные снаряды. Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил принципы использования кассетных боеприпасов, которых будет придерживаться наше государство.

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