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Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2023, 19:20 обновлено 8 мая, 19:25
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Эти истребители Польша передала Украине в качестве обещанной военной помощи.
МиГ-29, Мариуш Блащак
Польша передала Украине истребители МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина просит мировых партнеров предоставить в качестве военной помощи западные самолеты. Они помогли бы военным в уничтожении врага и освобождении оккупированных территорий. Стало известно о том, что Польша передала Украине истребители МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает журналист Defence24.pl Якуб Паловский в своем Twitter.

Известно о том, что Украина получила 10 МиГов. Это польский министр сказал во время своего визита в Канаду.

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.

видео дня
Польша передала МиГ-29
Польша передала Украине истребители МиГ-29 / скриншот

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео Главреда о том, какое оружие нужно Украине для победы:

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