К Leopard 2, Panzerhaubitze и Puma: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил решение о закупке дополнительных боеприпасов для Украины. В частности, нашему государству передадут боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000, основного боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны ФРГ. Отмечается, что принятие такого решения призвано обеспечить собственные потребности Бундесвера, дополнительно поддержать Украину и обновить запасы боеприпасов, которые уже были переданы Киеву.
В немецком оборонном ведомстве отметили, что нападение страны-агрессора России на Украину коренным образом изменило рамки политики безопасности.
"Это обуславливает необходимость закупки дополнительных боеприпасов – для Вооруженных сил Германии, а также для Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении Министерства обороны ФРГ.
План закупок предусматривает:
- фугасные боеприпасы калибра 155 мм для использования также с другими артсистемами НАТО, такими как M777;
- 155-миллиметровые фугасные снаряды для Бундесвера на замену переданных Украине;
- дополнительный боекомплект для 120-мм пушки танка Leopard 2;
- дополнительные боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000 и боевой машины пехоты Puma (автоматическая пушка калибра 30 мм) и учебные боеприпасы калибра 7,62 мм к пулеметам MG3 и MG5.
Передача Украине кассетных боеприпасов
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит от США кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды – освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.
Но после этого стало известно, что три страны против передачи кассетных боеприпасов Украине. Решение президента США Джо Байдена не поддерживают в Германии, Британии и Испании. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок официально выразила недовольство из-за того, что США хотят передать Украине кассетные боеприпасы.
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