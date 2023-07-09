УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

К Leopard 2, Panzerhaubitze и Puma: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины

Алёна Воронина
9 июля 2023, 09:51 обновлено 9 июля, 10:01
12
Германия закупит дополнительные боеприпасы к военной технике, которая была передана Украине для борьбы с оккупантами.
Танки Leopard 2, Бундестаг
Бундестаг одобрил закупку дополнительных боеприпасов для Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, bundeswehr.de

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил решение о закупке дополнительных боеприпасов для Украины. В частности, нашему государству передадут боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000, основного боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны ФРГ. Отмечается, что принятие такого решения призвано обеспечить собственные потребности Бундесвера, дополнительно поддержать Украину и обновить запасы боеприпасов, которые уже были переданы Киеву.

В немецком оборонном ведомстве отметили, что нападение страны-агрессора России на Украину коренным образом изменило рамки политики безопасности.

видео дня

"Это обуславливает необходимость закупки дополнительных боеприпасов – для Вооруженных сил Германии, а также для Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении Министерства обороны ФРГ.

План закупок предусматривает:

  • фугасные боеприпасы калибра 155 мм для использования также с другими артсистемами НАТО, такими как M777;
  • 155-миллиметровые фугасные снаряды для Бундесвера на замену переданных Украине;
  • дополнительный боекомплект для 120-мм пушки танка Leopard 2;
  • дополнительные боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000 и боевой машины пехоты Puma (автоматическая пушка калибра 30 мм) и учебные боеприпасы калибра 7,62 мм к пулеметам MG3 и MG5.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит от США кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды – освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

Но после этого стало известно, что три страны против передачи кассетных боеприпасов Украине. Решение президента США Джо Байдена не поддерживают в Германии, Британии и Испании. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок официально выразила недовольство из-за того, что США хотят передать Украине кассетные боеприпасы.

Читайте также:

война в Украине новости Германии Бундестаг вторжение России Германия
Реклама

Главное за день

ФСБ осенью может устроить переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал – Золотарёв

ФСБ осенью может устроить переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал – Золотарёв

10:00 Эксклюзивы
К Leopard 2, Panzerhaubitze и Puma: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины

К Leopard 2, Panzerhaubitze и Puma: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины

09:51 Украина
"Уже не вторая армия мира": Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ

"Уже не вторая армия мира": Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ

08:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:00

ФСБ осенью может устроить переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал – ЗолотарёвЭксклюзив

09:51

К Leopard 2, Panzerhaubitze и Puma: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины

09:49

"Уничтожать только оккупантов": в ВСУ рассказали, как будут бить кассетными боеприпасами

09:06

Что выдадут венгерские комбинаторы и Москва на саммите НАТОмнение

08:51

Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины: что о нем известно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:46

"Уже не вторая армия мира": Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ

08:11

"Боятся войны": Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО - СМИ

07:42

РФ за 500 дней войны не достигла в Украине ни одной запланированной цели – ISW

07:10

Загадка для самых сообразительных: нужно найти ключ на сложном рисунке

Реклама
06:58

Оборонное планирование сегодня: почему это очень важно и в чем сложностьмнение

06:40

Что означает загадочное слово "лимар": Авраменко дал неожиданное объяснениеВидео

05:12

Начнется полоса неудач: почему нельзя праздновать день рождения заранее

04:00

Какой праздник 9 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:15

Удивительный тест на внимательность: нужно за 15 секунд найти число 28

02:30

Защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении – советник мэра

01:32

"Обнять и плакать": посиневшая Волочкова с открытым ртом испугала людей

08 июля, суббота
23:37

Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

23:22

Режим Путина рухнет к концу 2024-го, Пригожин подготовил компромат – Цезарь

22:20

"Скажем свое слово в бою": защитники Мариуполя прибыли в УкраинуФотоВидео

21:58

Довольная Камалия засветилась в объятиях мужа в Лондон

Реклама
21:35

"Путин лично занимается моим уничтожением": Саакашвили написал письмо из тюрьмы

21:19

"Будет еще один сюрприз": бойцы Легиона Свободы анонсировали новый рейд в РФ

20:40

России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

20:09

"Отримати" или "одержати": Авраменко напомнил украинцам, как правильно

19:54

"Жест отчаяния": Захарова в панике устроила истерику из-за кассетных боеприпасов

19:53

Эрдоган "обул" Путина: Кремль в истерике из-за возвращения защитников Мариуполя

19:38

Рекордные золотовалютные резервы: есть ли повод радоваться?мнение

19:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: как приманить и не потерять деньги

19:13

Как быстро почистить чеснок: проверенный способ опытных поваров

18:51

"Не могут быть доставлены": 3 страны против передачи кассетных боеприпасов Украине

18:39

"Ядерный Армагеддон": Медведев взбеленился из-за слов Байдена об Украине в НАТО

17:51

ВСУ наступают у Бахмута, войска РФ в критическом положении – разведка Британии

17:38

"Киев под защитой": Резников назвал 5 городов, где военные усиливают защиту с неба

17:32

Совместимость 100%: три пары одинаковых знаков, которые точно подходят друг другу

17:01

Тина Кароль показала фанатам редкое фото юного сына-красавца

16:57

Дорофееву и Кацурина поймали в ЗАГСе

16:32

На туристов из РФ в Турции начали падать бутылки с балконов: у них истерика

16:32

Редис, Волына и другие герои обороны Азовстали вернулись из Турции домойФотоВидео

16:29

Как не дать волосам жирнеть с помощью фена: совет из очень старого журнала

16:08

Как варить молодую картошку: простейший трюк, который сделает овощ неотразимым

Реклама
15:38

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: Близнецам - переворот в любви, Ракам - поездка

15:35

Украина не пойдет на заморозку, затяжной войны не будет – Подоляк

15:09

Что нужно сделать чтобы перестать храпеть: способ, который вас удивит

14:41

Войска РФ ждут наступления ВСУ на Крым, окопались на 3 участках – глава Меджлиса

14:40

Зеленский в Стамбуле посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцамФотоВидео

14:21

Мужчина засыпает с мылом под простынью и рассказал, для чего он это делает

14:15

10 областей утонут в дождях уже завтра: синоптики рассказали, куда придут грозы

14:03

Украина ударила по Крымскому мосту осенью 2022 года: признание Минобороны

13:41

"Не выставляйте себя ниже талии": Лолита в обтягивающем стала посмешищем

13:39

Копия Леонтьев: Лорак высмеяли за новый образ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять