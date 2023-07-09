К Leopard 2, Panzerhaubitze и Puma: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины

Германия закупит дополнительные боеприпасы к военной технике, которая была передана Украине для борьбы с оккупантами.

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Бундестаг одобрил закупку дополнительных боеприпасов для Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, bundeswehr.de

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил решение о закупке дополнительных боеприпасов для Украины. В частности, нашему государству передадут боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000, основного боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны ФРГ. Отмечается, что принятие такого решения призвано обеспечить собственные потребности Бундесвера, дополнительно поддержать Украину и обновить запасы боеприпасов, которые уже были переданы Киеву.

В немецком оборонном ведомстве отметили, что нападение страны-агрессора России на Украину коренным образом изменило рамки политики безопасности.

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"Это обуславливает необходимость закупки дополнительных боеприпасов – для Вооруженных сил Германии, а также для Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении Министерства обороны ФРГ.

План закупок предусматривает:

фугасные боеприпасы калибра 155 мм для использования также с другими артсистемами НАТО, такими как M777;

155-миллиметровые фугасные снаряды для Бундесвера на замену переданных Украине;

дополнительный боекомплект для 120-мм пушки танка Leopard 2;

дополнительные боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000 и боевой машины пехоты Puma (автоматическая пушка калибра 30 мм) и учебные боеприпасы калибра 7,62 мм к пулеметам MG3 и MG5.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит от США кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды – освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

Но после этого стало известно, что три страны против передачи кассетных боеприпасов Украине. Решение президента США Джо Байдена не поддерживают в Германии, Британии и Испании. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок официально выразила недовольство из-за того, что США хотят передать Украине кассетные боеприпасы.

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