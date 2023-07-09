РФ за 500 дней войны не достигла в Украине ни одной запланированной цели – ISW

Перед Украиной стоит критически важная задача освобождения своих территорий. Однако войска РФ сейчас сосредоточены лишь удерживании оккупированных земель.

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РФ за 500 дней войны не достигла в Украине ни одной запланированной цели/ коллаж: Главред, фото: скрин, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В воскресенье, 9 июля, проходит уже 500 дней с начала полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины. РФ с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день не смогла достичь в нашем государстве ни одной запланированной цели.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Там напомнили, что Россия хотела захватить Киев за три дня, в то же время украинские военные не только остановили наступление российских оккупантов на украинскую столицу, но и уже отвоевали значительную часть территорий, которые захватчикам удалось оккупировать с начала полномасштабной войны.

"500 дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из намеченных целей в Украине. Решительное и умелое сопротивление украинцев остановило многочисленные российские наступления, в том числе на Киев, и освободило Сумскую и Черниговскую области, а также части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, которые были временно захвачены российскими войсками", – отмечают в ISW.

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Сейчас защитники Украины держат инициативу в своих руках и проводят контрнаступление вдоль большей части фронта. В то же время российская оккупационная армия почти полностью сосредоточена на попытках удержать оккупированные украинские земли.

Также в ISW отметили, что Украина смогла обеспечить свою независимость, в частности, и благодаря помощи Запада. Однако сейчас перед Украинским государством стоит критически важная задача – освободить стратегически важные территории, которые до сих пор находятся под российской оккупацией.

Контрнаступление ВСУ

Ранее в Пентагоне отметили, что украинские военные сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов. Пока рано делать выводы о контрнаступлении. Об этом заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль. Он отмечает, что сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины.

В разведке Министерства обороны Великобритании сообщили, что армия Украины и другие подразделения успешно наступают на Бахмутском направлении. Войска продвигаются как на севере, так и на юге. Оккупантам России вряд ли хватит резервов, чтобы в дальнейшем удерживать захваченный населенный пункт.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что стране-агрессору России достаточно 2-3 поражений в войне против Украины, чтобы противостояние перенеслось уже к ней в страну. Тогда там начнется передел власти на разных уровнях. Политическая система рушится: глава Кремля Владимир Путин стал слабым, а в верхушке пока не знают, как сохранить свое существование и перехватить у него власть.

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