'Боятся войны': Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО - СМИ

Германия и США предупредили, что вступление Украины в НАТО может перерасти в активную войну между НАТО и Россией.

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Германия против вступления Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией.

Как сообщил источник в Альянсе изданию The Telegraph, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

"Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство", - сообщил источник The Telegraph.

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Известно, что согласно статье 5 альянса НАТО, любое государство-член, на которое напал внешний агрессор, имеет право требовать военного вмешательства от остальных союзников.

Кажется, повторяя обеспокоенность Германии, президент США Джо Байден сказал, что хочет избежать ситуации, когда "мы все в войне, мы в войне с Россией".

"Между тем Владимир Зеленский, президент Украины, постепенно наращивал свою кампанию за вступление Украины в НАТО после вторжения России в прошлом году, пытаясь вбить клин между его страной и Москвой", - передает издание.

Он призвал 31 страну-члена НАТО предпринять конкретные шаги по членству Украины, чтобы его страна могла быстро присоединиться к трансатлантическому альянсу после войны.

Германия и Соединенные Штаты в частном порядке предупредили, что этот шаг может перерасти нынешний конфликт в активную войну между НАТО и Россией.

Путин часто заявлял, что расширение НАТО к российским границам в течение последних двух десятилетий было ключевым фактором его решения о вторжении в Украину.

С тех пор российский диктатор угрожал использованием ядерного оружия в войне, что вызвало опасения эскалации в западных странах.

В настоящее время США, Великобритания и страны ЕС разрабатывают ряд двусторонних предложений по безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в случае отсутствия вступления в НАТО.

Но другие лидеры, такие как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, утверждают, что Украине следует предложить дорожную карту вступления на саммите.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Пономарев объяснил, когда произойдет вступление Украины в НАТО и какие перспективы. Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.

Байден поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО. Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс. Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее".

Украину будут готовы принять в НАТО. Будущее Украины-в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.

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