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В Макеевке уничтожили большой склад оружия россиян: Маляр раскрыла детали удара

Юлия Куришко
6 июля 2023, 15:17 обновлено 6 июля, 15:26
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Украинские военные обескровливают оккупантов нехваткой боеприпасов и горючего, которая станет фатальной.
В Макеевке уничтожили большой склад оружия россиян: Маляр раскрыла детали удара
В Макеевке прилетело по складам оккупантов / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об успешном наступлении Вооруженных сил Украины и рассказала детали удара по складам оккупантов в Макеевке.

"Ежедневно ВСУ находит и уничтожает склады и логистические узлы оккупантов.Только за минувшие сутки уничтожено 6 складов боеприпасов на одном лишь Таврическом направлении. Это наш ответ на лобовые штурмы врага", - отметила Маляр в Telegram.

ВСУ наносит эффективные и болезненные точечные удары. Маляр отметила, что такими действиями украинские военные обескровливают оккупантов, для которых нехватка боеприпасов и горючего станет фатальной.

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"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД", - раскрыла заместитель министра обороны.

"Бавовна" в Макеевке

Напомним, что 4 июля в оккупированной Макеевке произошел мощный "бавовна". В Telegram-каналах местные жители опубликовали фото "прилетов" в оккупированном городе. В Сети пишут, что ударили по нефтебазе в Макеевке.

5 июля в Макеевке прилетел новый "бавовна". Сообщается, что мощный пожар произошел на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов.

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