ВСУ пошли вперед и прорвались на Бердянском направлении

На Мелитопольском направлении пока изменений нет, сообщил Тарнавский.

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ВСУ наступают на Бердянском направлении / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные добыли частичный успех и продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении.

"В ходе наступательной операции группировки "Таврия" на Бердянском направлении наши ударные подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра. Продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское", - рассказал Тарнавский в видеообращении в Facebook.

Он также добавил, что на Мелитопольском направлении изменений нет. В связи с плотным минированием украинские группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям.

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Россияне сосредотачивают основные усилия на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

"За минувшие сутки в Донецкой области произошло 285 обстрелов позиций украинских бойцов. Враг 13 раз атаковал на Марьинском направлении. На этом направлении ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление в окрестностях Красногоровки и Марьинки", - сообщили в ВСУ.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории. Оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные усилия на содержании ротных опорных пунктов, а также не допускает к дальнейшему продвижению наших войск.

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях. подразделения ВСУ добились частичного успеха на рубежах Белая Гора-Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка.

Сергей Череватый сообщил, что врага выбили под Бахмутом. Россияне продолжают оказывать мощное сопротивление. Оккупанты 318 раз били по украинским позициям из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили 3 авианалета.

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