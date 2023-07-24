Оккупанты массово сгоняют колонны техники и армию в направлении Бердянска

Это самое большое открытое перемещение оккупационной армии России с начала лета, подчеркивает Андрющенко.

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Оккупанты массово передвигаются в направлении Бердянска / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/andriyshTime

Российская оккупационная армия через Мариуполь в направлении Бердянска направила две большие колонны с военной техникой и живой силой, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Зафиксировано минимум две колонны по 30 единиц в течение недели из Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск. Грузовики с БК и прицепными пушками класса "Рапира", топливнозаправщики и автобусы с пока живой силой", - сообщил Андрющенко в своем Telegram- канале.

По его словам, это самое большое открытое перемещение с начала лета.

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Россияне стягивают технику в Бердянск / скриншот: t.me/andriyshTime

Причины такого массового перемещения, считает Андрющенко, связаны либо с пополнением лагерей подготовки вместо личного состава, который на прошлой неделе был переброшен на Бердянское и мариупольские направления, либо это прямое пополнение на линии фронта в Запорожской области.

"Бавовна" в Мариуполе

Напомним, что в Мариуполь "прилетели" ракеты Storm Shadow. кремлевские пропагандисты заявили, что в Мариуполе "громко". Они сообщили, что оккупанты из-за "бавовны" подняли в небо свою авиацию, однако заверили, что якобы "все в порядке".

В Мариуполе загадочно гибнут оккупанты. Факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника. За последние две недели во временно оккупированном Мариуполе были обнаружены тела восьми убитых российских военных.

В Мариуполе ликвидировали четырех офицеров РФ. Судя по опубликованным снимкам, офицеры оккупационной армии РФ могли быть уничтожены в результате удара по одному из частных домов.

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