"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

За последние две недели во временно оккупированном Мариуполе были обнаружены тела восьми убитых российских военных.
Как сообщает Мариупольский городской совет, только за последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных РФ: "шестерых из них зарезали, двоих – застрелили в затылок".
По данным горсовета, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.
"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии.
Подчеркивается, что вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.
Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.
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