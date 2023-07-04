"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

По данным горсовета, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.

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Мариуполь / Коллаж Главред, фото t.me/mariupolrada, pixabay

За последние две недели во временно оккупированном Мариуполе были обнаружены тела восьми убитых российских военных.

Как сообщает Мариупольский городской совет, только за последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных РФ: "шестерых из них зарезали, двоих – застрелили в затылок".

По данным горсовета, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.

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"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", — говорится в сообщении.

Мариуполь / t.me/mariupolrada

Как ранее сообщали, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии.

Подчеркивается, что вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

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