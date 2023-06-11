Брат футболиста "Динамо" погиб при обороне Мариуполя

На войне в Украине погиб двоюродный брат футболиста киевского "Динамо" Никиты Бурды. О смерти Дмитрия сообщает пресс-служба "бело-синих".
С первых дней полномасштабного вторжения 25-летний герой защищал Мариуполь. В конце марта прошлого года Дмитрий в последний раз вышел на связь с родными, после чего пропал без вести. Как стало известно позже, воин погиб приблизительно в эти даты.
После анализа обнаруженных останков выяснилось, что ДНК тела совпадает с ДНК отца Дмитрия. Родные только сейчас смогли похоронить должным образом тело погибшего воина.
Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 25-летний спортсмен Виктор Домитращук. Защитник с позывным "Щука" встретил свою смерть в тяжелых боях в Донецкой области.
Кроме того, на фронте погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.
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