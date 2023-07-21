Россия атаковала Запорожскую область: 4 человека погибли, 2 ранены

Всего за сутки оккупанты совершили 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

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Россия атаковала Запорожье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Вследствие обстрела Запорожской области погибли четыре человека, еще два человека получили ранения, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника в возрасте 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", - сообщил детали обстрела руководитель Запорожской ОВА в Telegram.

Известно, что за минувшие сутки враг совершил 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

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"63 артиллерийских обстрелов подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, волшебное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого зафиксировано 10 ударов С РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому", - отметил Малашко.

Зафиксировано 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.

Ракетная атака по Одессе

Напомним, что ночью 21 июля в Одесской области прогремели несколько взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российскими оккупантами ракетного вооружения в регионе.

РФ ударила "Калибрами" по терминалу с зерном в Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате обстрела пострадали 2 человека, получив ранение стеклом.

Во время атаки 19 июля россияне в Одесской области в порту уничтожили 60 тысяч тонн зерна. Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков.

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