УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Мишень - не только Украина": Зеленский жестко отреагировал на обстрел Одессы

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2023, 20:40 обновлено 19 июля, 20:48
6
Президент заявил, что весь мир должен быть заинтересован к привлечению РФ к ответственности.
обстрел Одессы, Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на обстрел Одессы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ministry.for.restoration, Офис президента

Российские оккупанты нагло атаковали Одессу посреди ночи, когда украинцы спали. Они пытались отобрать у Украины возможность отправлять зерно, в котором нуждаются жители стран Африки и Азии. Это лишь подтверждает, что мишень Путина - не только Украина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Этот удар террористов доказывает, что их мишень - не только Украина, не только жизни наших людей ... В портах, которые были атакованы сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия... Именно тот объем, который уже давно должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии", - сказал Зеленский.

Известно, что в портовом терминале хранилось 60 тысяч тонн зерна. Его планировали отправить в Китай. Однако всю эту продукцию уничтожила страна-агрессор.

видео дня

"То есть всех это затрагивает - российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", - добавил Зеленский.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского об обстреле Одессы:

обращение Зеленского
Зеленский отреагировал на обстрел Одессы / фото: скриншот

Атака РФ 19 июля на юг Украины

19 июля, ночью, в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы. Россия атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате взрывов были повреждены многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Ранения получили более 10 человек.

  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration

Позже стало известно, что россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Вражеские "Ониксы" и Х-22 были направлены на портовую и критическую инфраструктуру. В результате чего были повреждены зерновой и масляный терминал, резервуары и оборудование для загрузки.

В РФ нагло пытаются оправдаться после обстрела Одессы. В российском Минобороны подтвердили атаку, но утверждают, что атаковали якобы склады с боеприпасами, объекты военной промышленности. При этом они цинично молчат о многих жилых домах, которые пострадали в результате этой атаки.

Другие новости:

война в Украине Одесса Владимир Зеленский вторжение России новости Одессы ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Мишень - не только Украина": Зеленский жестко отреагировал на обстрел Одессы

"Мишень - не только Украина": Зеленский жестко отреагировал на обстрел Одессы

20:40 Политика
Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

20:05 Мир
Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

18:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:43

Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля

20:40

"Мишень - не только Украина": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ОдессыФотоВидео

20:24

"Зарабатывают огромные деньги": экс-разведчик КГБ сказал, кому в РФ выгодный ПутинВидео

20:11

Как избавиться от жирного блеска на лице: важные правила и лайфхаки

20:05

Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – СелезневУкраина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев
19:20

Большинство россиян никогда не протрезвеетмнение

18:50

Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

18:48

Пригожин впервые выступил в РБ: заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцевВидео

18:23

Маричка Падалко объявила про новый семейный статус

Реклама
18:19

Как избавиться от слез после лука: 3 способа спасут от плача

18:16

"Мне не понравилось": Путин начал ныть, вспоминая о первой работе

18:03

"Будет две фазы окончания войны": названа дата и место решающей битвы - прогноз для Украины

17:49

"РФ не добьется успеха": власти Ирландии объявили о важном решении относительно УкраиныФото

17:18

Удар по Одессе: в РФ нагло пытаются оправдатьсяФото

17:09

Лунный календарь на август 2023: в какой день августа нельзя лечиться и жениться

17:07

Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

16:52

Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС: в разведке предупредили украинцев

16:44

Если их нет, то вам не повезло: зачем нужны отверстия в пластиковых окнах

16:25

В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна

16:18

Это критический момент, РФ не сможет восстановить Крымский мост - Жданов

Реклама
16:10

"Коридор" без РФ: зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО

16:08

Мучают страшные сны: 5 способов, как избавиться от ночных кошмаров

15:56

Перепугался Гааги: Путин отказался ехать в Южную Африку

15:56

"Сегодня Украина, завтра – любой из нас": президент Чили жестко разнес РФВидео

15:38

"Займет годы": в Пентагоне спрогнозировали передачу F-16 украинским пилотам

15:30

Легко и быстро: девушка поделилась, как почистить разделочную доску

15:18

"Сильный шаг": Монатик рассказал, какой выбор сделала Лобода ради Украины

15:04

Нашла своего Марка Дарси: актриса Рене Зеллвегер выходит замуж

14:59

Скорость освобождения Крыма зависит лишь от одного фактора – СелезневВидео

14:57

Россия ударила по двум портам в Одессе: уничтожены зерновые терминалыФото

14:47

Президент Бразилии оскандалился заявлением о войне и "наехал" на Зеленского

14:22

"Две-три недели и будет пресс": Арестович похвастался телом

14:21

Какие цветы надо дарить мужчине: лучший вариант, чтобы не сконфузить получателя

13:58

Военный эксперт объяснил, чем и как можно уничтожить Крымский мостВидео

13:48

Год без Русланы Писанки: муж ведущей поделился воспоминаниями о жене

13:44

Что происходит с "отработанными" клонами Путина: эксперт рассказал об "Удмурте"

13:34

СМИ: брак Меган Маркл и принца Гарри "терпит крах"

13:32

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

13:14

Когда правильно креститься в церкви: есть 3 важных момента

13:11

Будет непросто: три знака зодиака, которым август принесет трудности

Реклама
13:03

"Не могли решить": пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка

12:55

Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники

12:53

Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе: поручил усилить защиту людей и портов

12:40

Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков

12:34

В чем польза помидора черри: маленькие борцы с серьезными заболеваниями

12:31

6 главных ошибок, из-за которых рис получается невкусным: их допускают все

11:49

РФ может взорвать ЗАЭС: экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной

11:46

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы - Гуменюк

11:27

Встречайте "Велике коло" - новое тревел-шоу о кругосветном путешествии от 1+1Видео

11:12

ВСУ ликвидировали "очень засекреченного" российского полковника-оккупантаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять