"Мишень - не только Украина": Зеленский жестко отреагировал на обстрел Одессы

Президент заявил, что весь мир должен быть заинтересован к привлечению РФ к ответственности.

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Зеленский отреагировал на обстрел Одессы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ministry.for.restoration, Офис президента

Российские оккупанты нагло атаковали Одессу посреди ночи, когда украинцы спали. Они пытались отобрать у Украины возможность отправлять зерно, в котором нуждаются жители стран Африки и Азии. Это лишь подтверждает, что мишень Путина - не только Украина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Этот удар террористов доказывает, что их мишень - не только Украина, не только жизни наших людей ... В портах, которые были атакованы сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия... Именно тот объем, который уже давно должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии", - сказал Зеленский.

Известно, что в портовом терминале хранилось 60 тысяч тонн зерна. Его планировали отправить в Китай. Однако всю эту продукцию уничтожила страна-агрессор.

видео дня

"То есть всех это затрагивает - российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", - добавил Зеленский.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского об обстреле Одессы:

Зеленский отреагировал на обстрел Одессы / фото: скриншот

Атака РФ 19 июля на юг Украины

19 июля, ночью, в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы. Россия атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате взрывов были повреждены многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Ранения получили более 10 человек.

Позже стало известно, что россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Вражеские "Ониксы" и Х-22 были направлены на портовую и критическую инфраструктуру. В результате чего были повреждены зерновой и масляный терминал, резервуары и оборудование для загрузки.

В РФ нагло пытаются оправдаться после обстрела Одессы. В российском Минобороны подтвердили атаку, но утверждают, что атаковали якобы склады с боеприпасами, объекты военной промышленности. При этом они цинично молчат о многих жилых домах, которые пострадали в результате этой атаки.

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