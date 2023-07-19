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Удар по Одессе: в РФ нагло пытаются оправдаться

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2023, 17:18 обновлено 19 июля, 17:24
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В российском Минобороны подтвердили атаку ракет и ударных дронов по Одессе.
удар по Одессе, Конашенков
Минобороны оправдалось после ударов по Одессе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ministry.for.restoration, скриншот из видео

Российские оккупанты нагло атаковали Одессу. В Минобороны РФ показали кадры и придумали оправдания своим действиям. Очередной бред прозвучал в брифинге Минобороны РФ.

Оккупанты утверждают, что атаковали якобы склады с боеприпасами, объекты военной промышленности. При этом они цинично молчат о многих жилых домах, которые пострадали в результате этой атаки.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВС Украины в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области", - цинично говорится в сообщении.

видео дня

Атака РФ 19 июля на юг Украины

19 июля, ночью, в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы. Россия атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате взрывов были повреждены многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Ранения получили более 10 человек.

Позже стало известно, что россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Вражеские "Ониксы" и Х-22 были направлены на портовую и критическую инфраструктуру. В результате чего были повреждены зерновой и масляный терминал, резервуары и оборудование для загрузки.

  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration

Президент Украины Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе и поручил усилить защиту людей и портов.

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