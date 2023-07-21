РФ ударила "Калибрами" по терминалу с зерном в Одесской области: есть пострадавшие

Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате обстрела пострадали 2 человека, получив ранения стеклом.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-kalibrami-po-zernovomu-terminalu-v-odesse-est-postradavshie-10487299.html Ссылка скопирована

Оккупанты ударили в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В ночь на 21 июля российские оккупанты атаковали с воздуха Одесскую область. Это была уже четвертая атака за неделю. Есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Сергей Кипер

По его словам, захватчики выпустили ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который вывели ночью на дежурство в Черное море.

"К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что атака "Калибрамы" на Одесскую область проводилась в две волны.

"Этой ночью враг попал в агропредприятие в Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна, непосредственно в ангары по его хранению, и предприятие, где хранилась сельскохозяйственная техника. Коварство врага в том, что удар был направлен в две волны", - сказала она.

Гуменюк добавила, что оккупанты направили ракеты по очень сложному курсу - с использованием особенностей рельефа и самого Черного моря.

"Очень низкая высота и максимальное приближение следования ракет к государственной границе Украины. То есть провокация на провокации. Попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги, поскольку обнаружение ракет в таких обстоятельствах очень сложное", - рассказала она.

Атаки россиянами Одесской области

20 июля страна-агрессор РФ била по Одессе при помощи ракет и дронов-камикадзе. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Вчера Силы обороны Украины уничтожили 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов "Shahed-136/131".

В ночь на 18 июля в Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БПЛА и баллистических ракет. В Одессе прогремели взрывы.

В ОК "Юг" сообщили, что ночью РФ атаковала Одессу шестью ракетами "Калибр". Воздушные цели сбили силы ПВО.

Другие новости: