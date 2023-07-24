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Мощно продвинулись и освободили территории: Минобороны - о контрнаступлении ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
24 июля 2023, 10:02 обновлено 24 июля, 10:14
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Украинские военные лишь за неделю смогли продвинуться на 16 квадратных километров.
ВСУ
ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 14 ОМБр Романа Великого

Украинские военные продолжают контрнаступление. Лишь за неделю им удалось продвинуться на 16 километров. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Military Media Center.

На юге бойцы ВСУ продвинулись на 12 километров и освободили 192 кв. км территории. Защитники атакуют врага на нескольких участках в направлении Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении украинские военные освободили около 35 кв. км территории и продвинулись на около 4 километра.

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Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Кудрюмовки.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

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война в Украине ВСУ вторжение России Анна Маляр
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