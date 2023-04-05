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Украину содрогнуло землетрясение 5 апреля: где была угроза

5 апреля 2023, 18:29
Эпицентр землетрясения находился южнее города Мукачево на глубине трех километров.
Землетрясение в Украине
Землетрясение в Украине / УНИАН, скриншот

Сегодня, 5 апреля в Украине было зафиксировано землетрясение. Кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные переменным перемещением масс горных пород в недрах Земли, наблюдались на Закарпатье.

Как сообщают в Главном центре специального контроля, землетрясение произошло 5 апреля в 11:41:05 (по киевскому времени).

Его эпицентр находился южнее города Мукачево на глубине трех километров.

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К счастью, по расчетам сейсмологов, землетрясение было очень малой магнитуды (2,2 по (шкале Рихтера)) и по классификации относится к неощутимым.

Что важно знать при землетрясении

  • займите место (встаньте) в дверном или оконном проеме
  • как только стихнут первые толчки землетрясения - быстро покиньте помещение
  • на улице следует отойти от построек и сооружений в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, незастроенных участков, строго соблюдая установленный общественный порядок.

Землетрясение в Украине 27 февраля

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области.

Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

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