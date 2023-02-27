В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал город

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь.

Землетрясение в Украине / pixabay

В Киеве может произойти сильнейшее землетрясение. Как сообщил директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера, землетрясение магнитудой более 7 баллов может произойти в столице.

"На нашей территории могут быть и более сильные землетрясения, чем 3,3 балла. Информация о том, где могут быть более сильные землетрясения, показана на картах сейсмического районирования на территории Украины. Землетрясение может быть и в Киеве. Если посмотреть на карту, то будет видно, что в Киеве максимальные землетрясения на почве третьей категории сейсмического свойства были и проявлялись как семибалльные", - заявил Александр Кендзера.

Землетрясение в Украине 27 февраля

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области.

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Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

"Люди почувствовали колебания дома, но они были несильны. Дело в том, что люди сейчас напуганы землетрясениями, которые произошли в Турции. Поэтому даже маленькие по силе землетрясения вызывают у населения тревогу и переживания. Они их очень остро чувствуют и переживают. Но по силе это землетрясение можно охарактеризовать по ощущениям, когда рядом с домом проезжает тяжелая техника, не больше", – добавляет Александр Кендзера.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.

Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло более 40 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Турцию украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.

В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.

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