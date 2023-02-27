УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал город

27 февраля 2023, 17:15
В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь.
землетрясение в украине
Землетрясение в Украине / pixabay

В Киеве может произойти сильнейшее землетрясение. Как сообщил директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера, землетрясение магнитудой более 7 баллов может произойти в столице.

"На нашей территории могут быть и более сильные землетрясения, чем 3,3 балла. Информация о том, где могут быть более сильные землетрясения, показана на картах сейсмического районирования на территории Украины. Землетрясение может быть и в Киеве. Если посмотреть на карту, то будет видно, что в Киеве максимальные землетрясения на почве третьей категории сейсмического свойства были и проявлялись как семибалльные", - заявил Александр Кендзера.

кендзера

Землетрясение в Украине 27 февраля

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области.

видео дня

Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

"Люди почувствовали колебания дома, но они были несильны. Дело в том, что люди сейчас напуганы землетрясениями, которые произошли в Турции. Поэтому даже маленькие по силе землетрясения вызывают у населения тревогу и переживания. Они их очень остро чувствуют и переживают. Но по силе это землетрясение можно охарактеризовать по ощущениям, когда рядом с домом проезжает тяжелая техника, не больше", – добавляет Александр Кендзера.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.

Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло более 40 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Турцию украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.

В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.

Читайте также:

Кендзера землетрясение землетрясение в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:41

РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов: есть риск атаки с воздуха – ГУР

17:41

Путин скоро потеряет президентское кресло: его могут убить "свои" люди - журналистВидео

17:15

В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал городВидео

17:06

Можно ли вырастить лавровое дерево дома: приправа выращенная своими руками

16:32

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:24

Ответный удар Украины и НАТО: в ВСУ оценили сценарий высадки войск РФ в ПриднестровьеВидео

16:12

"Диктатор не наестся одним куском": после поражения Путин развяжет новую войну – журналистВидео

16:10

Знаки зодиака которые любят только себя: их эгоизм поражаетВидео

15:58

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

Реклама
15:58

Астролог назвал города Украины, жителям которых нужно опасаться обстрелов в ближайшие дниВидео

15:47

Гороскоп на завтра 28 февраля 2023: Овнам – деньги, а Девам – чужие проблемы

15:39

У Путина испугались и разразились обвинением в адрес Украины и Запада из-за ПриднестровьяВидео

15:37

Известную модель убили и расчленили с холодящей душу жестокостью

15:28

Механизированная бригада ВСУ получила еще два авто от Favbet Foundation

15:21

Садизм, пытки и убийства гражданских: армия РФ показывает "звериный оскал" — журналист

14:52

Журналист спрогнозизировал, будет ли выход ВСУ на границы 91-го означать окончания войныВидео

14:51

Путин не выведет войска из Украины: Наки назвал причинуВидео

14:45

F-16 могут передать в решающий момент: США обещают Украине оружие для победы

14:33

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

14:28

"Украина имеет право на военный сценарий": в Молдове объяснили ситуацию с ПриднестровьемВидео

Реклама
14:10

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала свою настоящую маму

14:06

В 50 выглядят на 30 и живут до 100 лет: в чем секрет молодости китайцев

13:48

"Я люблю тебя, пока слышны взрывы": Милла Йовович тронула стихом о войне в УкраинеВидео

13:47

Бунт иркутских мобилизованных: оккупантов бросают на штурм как расходный материал

13:23

Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: она ответилаВидео

13:21

Что ждет Украину после победы над Россией: Майкл Наки сделал прогнозВидео

13:17

Что любит картофель при посадке: урожай будет некуда детьВидео

13:13

Не смогли помочь: Джамале в Польше вызвали скоруюВидео

13:10

Молдова может стать следующей жертвой РФ: Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье - CNNВидео

12:50

"Сразу визжат": в ОП "умыли" Медведева, пригрозившего уничтожить "мир без РФ"

12:22

"Сегодня мы с Украиной": Лайма Вайкуле взбесила россиян отказом врать зрителюВидео

12:19

Орхидеи цветут как бешеные: рецепт "живой" воды для растений из простого средства из аптечкиВидео

12:18

У Путина отреагировали на "мирный план китайских друзей" по войне против УкраиныВидео

12:02

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

11:58

Российский блогер назвал главную ошибку Запада перед вторжением РФ в УкраинуВидео

11:55

"Меня увели из семьи": Киркоров сделал сенсационное признание о браке с Пугачевой

11:39

Лорак простила всех и заговорила о любви к своему йога-инструкторуВидео

11:38

"Не отличает агрессора от жертвы": Боррель разнес "мирный план" Китая по УкраинеВидео

11:27

Кто эта дама: Екатерина Бужинская показала себя в 18 лет - сходство едва уловимо

10:58

В Китае ответили на предложение Зеленского насчет переговоров с Си Цзиньпином

Реклама
10:50

Ускорят погибель армии РФ: Тука на 85% уверен, что ВСУ получат западные истребителиВидео

10:50

Украине не нужны истребители F-16: в Белом доме объяснили странное заявление БайденаВидео

10:33

Оружие РФ – большая и опасная ошибка: Ермак призвал Китай не идти против своего "мирного плана"Видео

10:10

Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецептыВидео

10:08

Бедные люди: почему в СССР гражданам приходилось варить джинсыВидео

09:59

Решение Путина о вторжении в Украину: шеф ЦРУ назвал, что сыграло главную рольВидео

09:52

Гороскоп Таро на март 2023: Ракам - потеря денег, Львам - новая возможность, Девам - плохая новостьВидео

09:46

Беларусь может напрямую вступить в войну, если Украина разорвет с ней дипотношения – ДаниловВидео

09:27

Умер российский политолог Глеб Павловский - он работал над президентскими кампаниями Путина и Януковича

09:15

Почему нельзя спать ногами к дверям: как не навлечь на себя беду во сне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять