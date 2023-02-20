Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясение, есть жертвы

В Турции в понедельник, 20 февраля, произошло два новых землетрясения, магнитудой 6,4 и 5,8 баллов.
Как пишет dailysabah.com, эпицентром первого землетрясения магнитудой 6,4 был район Дефне.
Другое землетрясение было магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандага в турецкой провинции Хатай.
Также землетрясения слышали в других городах, что вызвало панику среди местных жителей.
В Сети сообщают, что из-за новых землетрясений повреждены дома. Людей местные власти призывают держаться подальше от зданий и по возможности эвакуироваться из этого региона.
Землетрясения в Турции и Сирии
Утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.
Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.
Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло 38 044 человек, передает агенство Анадолу.
Аль-Джазира сообщает, что число погибших в Сирии по-прежнему составляет 5,8 тыс., таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысило 43,8 тыс.
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Турцию украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.
В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.
Читайте также:
- Пытались спасти, но оказались под завалами сами: в Турции спасателей завалило обломками здания
- Украинские футболисты жестко "отметелили" россиян в Турции: детали массовой драки
- Украинцы "уложили" пьяных русских: подробности драки футболистов в Турции