Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясение, есть жертвы

Людей местные власти призывают держаться подальше от зданий и по возможности эвакуироваться из этого региона.

Землетрясение в Турции / Sabah.co.tr

В Турции в понедельник, 20 февраля, произошло два новых землетрясения, магнитудой 6,4 и 5,8 баллов.

Как пишет dailysabah.com, эпицентром первого землетрясения магнитудой 6,4 был район Дефне.

Другое землетрясение было магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандага в турецкой провинции Хатай.

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Также землетрясения слышали в других городах, что вызвало панику среди местных жителей.

В Сети сообщают, что из-за новых землетрясений повреждены дома. Людей местные власти призывают держаться подальше от зданий и по возможности эвакуироваться из этого региона.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.

Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло 38 044 человек, передает агенство Анадолу.

Аль-Джазира сообщает, что число погибших в Сирии по-прежнему составляет 5,8 тыс., таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысило 43,8 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Турцию украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.

В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.

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