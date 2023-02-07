Погибли украинцы: Зеленский отправил спасателей в Турцию разбирать завалы

Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции помощь со стороны украинских спасателей в ликвидации последствий землетрясения.

Украинские военные поедут в Турцию разбирать завалы / Коллаж фото Sabah.co.tr УНИАН

В Турции 6 февраля произошло ужасное и разрушающее все на своем пути землетрясение. Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели срочный разговор. Зеленский пообещал отправить украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.

"Украинские специалисты имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы в кратчайшее время", - написал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже дал распоряжение об отправке спасателей в Турцию. В целом на помощь прибудут 87 спасателей, среди которых 10 членов экипажей самолетов Ан-32 и Ан-36.

"Министерству экономики совместно с Министерством финансов, Министерством внутренних дел и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям проработать вопрос возмещения расходов, связанных с оказанием Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в тексте указа.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что в результате землетрясения в Турции погибли двое граждан Украины.

Последствия землетрясения в Сирии и Турции

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на юге Турции и в соседней Сирии, превысило 5 тысяч человек. Поскольку спасатели продолжают раскапывать обломки разрушенных зданий в поисках выживших, количество жертв может увеличиться.

В результате землетрясений обрушилось 5 775 зданий.

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