Цунами в Италии: землетрясение в Турции может вызвать еще более страшные последствия

Итальянские власти объявили тревогу из-за возможного цунами, которое может случиться из-за землетрясения в Турции.

Землетрясение в Турции / Sabah.co.tr

Землетрясение, которое случилось в Турции и уже унесло жизни более тысячи человек, может вызвать цунами в Италии.

Как сообщает турецкое издание Haberturk, на основании данных, обработанных Центром оповещения о цунами (CAT) INGV, Департамент гражданской обороны объявил тревогу о возможных волнах цунами, достигающих побережья Италии после землетрясения магнитудой 7,7, эпицентр которого произошел между Турцией и Сирией в 02:00.

Заявление, сделанное властями, включало заявления о том, что рекомендуется держаться подальше от прибрежных районов, отправиться на расположенные поблизости возвышенности и следовать инструкциям местных властей.

Отметим, что цунами создает серию морских волн при быстром движении большого водоема. Предупреждение указывает на реальную опасность для людей вблизи берега, особенно в районах не слишком высоко или даже ниже уровня моря. Даже волна высотой всего 0,5 метра может вызвать опасные наводнения и очень сильные течения".

Землетрясение в Турции

В четыре утра, в ночь с воскресенья на понедельник, в Турции произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера.

Среди 10 провинций, наиболее сильно пострадал город Кахранмараш. На момент публикации материала, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что 912 граждан погибли, 5385 получили ранения. Из-под завалов извлечено 2 тысячи 470 человек. Разрушено 2 тысячи 818 зданий.

В то время как здания во многих городах были разрушены в результате землетрясения, его сила ощущалась и в Восточном Причерноморье. Провинции Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане тряслись в регионе около 1 минуты. Во всех городах Турции разворачиваются передвижные пункты по сбору крови в помощь пострадавшим в результате землетрясения.

Данные о жертвах и пострадавших не окончательны, поскольку спасательные работы продолжаются.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в Турции.

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