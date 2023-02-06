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900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения

6 февраля 2023, 11:54
В сети постепенно появляются страшные видео, снятые людьми во время стихийного бедствия.
Землетрясение_Турция23
Землетрясение_Турция23 / Sabah.co.tr

В четыре утра, в ночь с воскресенья на понедельник, в Турции произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера.

Среди 10 провинций, наиболее сильно пострадал город Кахранмараш. По словам вице-президента Фуата Октая, 284 человека погибли и 2 тысячи 323 человека получили ранения. Октай заявил, что существует проблема с газопроводом Кахраманмараш-Газиантеп и что природный газ не будет поступать в течение нескольких дней.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что 912 граждан погибли, 5385 получили ранения. Из-под завалов извлечено 2 тысячи 470 человек. Разрушено 2 тысячи 818 зданий.

Не выдержал и сильного землетрясения исторический замок Газиантеп. У него обвалилась часть стен, которые обломками скотились к подножию горы.

900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения
Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr
900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения
Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr
900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения
Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr

Кроме того, в эти дни в Турции наблюдается самая низкая температура за всю зиму. По словам, инженера-метеоролога и специалиста по ликвидации последствий стихийных бедствий проф. Др. Микдат Кадыоглу, в нормальных условиях время выживания под завалами составляет 72 часа или 3 дня. В настоящее время проблема переохлаждения возникает из-за погодных условий.

Соответственно, погода в Кахраманмараше ожидается очень облачной, временами с кратковременными снегопадами, минимальная температура воздуха 0, максимальная 3 градуса.

900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения

В то время как здания во многих городах были разрушены в результате землетрясения, его сила ощущалась и в Восточном Причерноморье. Провинции Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане тряслись в регионе около 1 минуты.

Отметим, что поисково-спасательные работы продолжаются после землетрясения магнитудой 7,4, эпицентр которого находится в районе Пазарджик Кахраманмараша и затронуло в общей сложности 10 провинций. Министерство национальной обороны также приняло меры по доставке в район землетрясения поисково-спасательных групп.

Большое количество транспортных самолетов, в том числе транспортный самолет А400М ВС Турции, начали переброску в регион поисково-спасательных групп и транспортных средств. Самолеты скорой помощи также принимают участие в создании "коридора воздушной помощи".

Во всех городах Турции разворачиваются передвижные пункты по сбору крови в помощь пострадавшим в результате землетрясения.

Все эти провинции продолжает трясти, но уже не так интенсивно.

Напомним, ранее стало известно о том, что утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений. Разрушены здания. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены - 5385.

Сегодняшнее землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение в Сирии

237 человек погибли и 639 получили ранения в Сирии в результате серии мощных землетрясений, центром которых стала юго-восточная Турция.

Как сообщает сирийское агентство SANA, сильные подземные толчки поразили регионы Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.

По меньшей мере 42 человека погибли и более 200 получили ранения в районах Алеппо, которые находятся под контролем режима Башара Асада.

Десятки зданий также были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды ищут выживших.

В разных районах на севере Сирии по меньшей мере 58 человек были убиты и сотни ранены.

Местные СМИ сообщают, что многие жители все еще находятся под завалами. Они также призывают граждан помочь доставить пострадавших в больницы.

землетрясение в Турции
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