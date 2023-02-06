В Украине может произойти сильное землетрясение: сейсмолог назвал два опасных города

Следом за Турцией, Сирией, Казахстанов в Украине может случится землетрясение. Сейсмолог прогнозирует в Киеве.

Землетрясение в Украине / pixabay

Сильное землетрясение может произойти в Украине. Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина.

По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.

"Безусловно может быть (сильное землетрясение в Киеве — ред.), все зависит от того, о каком землетрясении мы говорим. В частности эти землетрясения с очагами в зоне Вранча, с источниками в зоне Вранча, которая на территории Румынии. От этих землетрясений сейсмические волны подходят и вызывают колебания и в Киеве, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Люди помнят сильные землетрясения, которые были в зоне Вранча в 1977, 1986 и 1990 годах. Помнят, как в Киеве из высоких домов жители выбегали на улицу, потому что боялись, что их дома могут разрушиться", — рассказал Кендзера, передает УНН.

Также он отметил, что сильные землетрясения могут произойти в Крыму, который имеет собственные сейсмоактивные зоны, в частности, южное побережье.

Он добавил, что землетрясение в Турции произошло в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина.

"Просто землетрясения произошли на юго-западной окраине этого пояса, а мы лежим на северо-восточной части", — отметил Кендзера.

Как действовать людям при сильном землетрясении:

Если находитесь в панельных домах, то с нижних этажей можно успеть убежать.

Если речь о высоких этажах, то вряд ли человек успеет за одну минуту собраться и выбежать.

В случае пребывания на улице возле высоток нужно прятаться в местах, где сходятся стены, или там где несущие столбы, ведь, например, можно травмироваться осколками от окон: добавил специалист.

Землетрясение в Турции, Сирии и Казахстане

6 февраля, в мире случилось несколько сильнейших за последние годы землетрясений. Первое произошло в 4:17 утра магнитудой 7,7 в районе Пазарджик в южной провинции Кахраманмараш Турции.

Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

Под утром 6 февраля последовало землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп.

По последним данным число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции приблизилось к 1500. В то же время ранения получили 8 533 человека.

Как сообщает сирийское агентство SANA, сильные подземные толчки поразили регионы Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.

Десятки зданий также были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды ищут выживших.

По последним данным в Сирии погибло 783 человека.

Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.

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