В Турции дома рушатся на глазах, люди разбегаются: в мире случилось еще одно мощное землетрясение

Следом за Турцией и Сирией 6 февраля землетрясение случилось в Казахстане. Разрушительное землетрясение ощутили соседние страны.

Землетрясение в Турции / скриншот

Сегодня, 6 февраля, в мире случилось несколько сильнейших за последние годы землетрясений. Первое произошло в 4:17 утра магнитудой 7,7 в районе Пазарджик в южной провинции Кахраманмараш Турции.

Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

Под утром 6 февраля последовало землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп.

Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первое землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр и соседние страны, включая Ливан и Сирию.

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.

Днем случилось еще одно землетрясение. Это произошло уже в центральной части Турции. Землетрясение было магнитудой 7,7.

По данным, EMSC, землетрясение произошло в 13:24 по местному времени к 59 км к северо-востоку от города Кахраманмараш на глубине 10 км.

За этим последовал еще одни толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на востоке страны.

Землетрясение в Казахстане

Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.

"6 февраля в 19 ч. 02 мин. 40 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 628 км к западу от города Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4", - говорится в сообщении сети сейсмических станций ООО "СОМЕ", передает издание КазТаг.

Последствия землетрясения в Турции

По последним данным число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции приблизилось к 1500. В то же время ранения получили 8 533 человека.

В то же время генеральный директор AFAD по снижению риска землетрясений Орхан Татар заявил, что 6 февраля в Турции произошло более 120 афтершоков.

"Наши граждане не должны полагаться ни на какую информацию, кроме официальной информации, которую мы дадим здесь", - добавил он.

Землетрясение в Сирии

Как сообщает сирийское агентство SANA, сильные подземные толчки поразили регионы Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка.

Десятки зданий также были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды ищут выживших.

По последним данным в Сирии погибло 783 человека.

Что известно об украинцах

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"В настоящее время есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", - написал Николенко.

Спикер отметил, что после получения обновленной информации дипломаты будут немедленно информировать родных. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала.

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