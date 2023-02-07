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Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 5 тысяч человек

7 февраля 2023, 12:52
В результате землетрясений обрушилось 5 775 зданий и 20 534 человек получили ранения.
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции / скриншот

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на юге Турции и в соседней Сирии, превысило 5000 человек.

Поскольку спасатели продолжают раскапывать обломки разрушенных зданий в поисках выживших, количество жертв может увеличиться, пишет The Washington Post.

Еще 20 534 человек получили ранения. В результате землетрясений обрушилось 5 775 зданий. В соседней Сирии погибли по меньшей мере 1602 человека.

Всего, по оценкам ВОЗ, стихия могла затронуть 23 млн человек, которые проживают на пострадавшей территории.

Землетрясение в Турции 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.

Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина. По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.

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Автор: Сергей Кущ
новости Турции землетрясение
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