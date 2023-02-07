Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв превысило 4 тысячи человек

В Турции погиб 2921 человек, 15 834 получили ранения разной степени тяжести. В Сирии погибли 1,4 тысячи человек, более 3 тысяч травмированы.

Землетрясение в Турции забрало жизни тысяч людей / Фото aa.com.tr

Землетрясение в Турции и Сирии, которое произошло рано утром 6 февраля, забрало жизни более 4,3 тысячи человек, почти 18 тысяч людей получили ранения. Всего произошло 243 подземных толчка.

Как сообщает Anadolu, в Турции погиб 2921 человек, 15 834 получили ранения разной степени тяжести.

В Сирии в результате землетрясения погибло по меньшей мене 1,4 тысячи человек, более 3 тысяч травмированы.

Продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время в районах стихийных бедствий ведется интенсивная работа с участием 16 400 спасателей Турции и других стран.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в связи с землетрясением в Турции объявлен 7-дневный национальный траур.

Землетрясение в Турции 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.

Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина. По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.

Другие новости по теме: