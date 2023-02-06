Еще сильнее: в Турции случилось повторное землетрясение

Органы власти сообщают, что стоит готовиться к повторным толчкам, магнитудой больше 6 баллов.

Землетрясение_Турция23 / Sabah.com.tr

Турцию, которая проснулась 6 февраля от жутких новостей из-за мощнейшего землетрясения в десяти провинциях, продолжает трясти.

Так, по информации Haberturk, согласно заявлению обсерватории Кандилли, еще одно землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе Гёзпинар города Кахраманмараш. Землетрясение также ощущалось в Анкаре и Самсуне.

Согласно заявлению AFAD (орган управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями), землетрясение силой 7,6 балла произошло в районе Эльбистан города Кахраманмараш.

Орхан Татар, генеральный директор AFAD по снижению риска землетрясений, сказал:

"После землетрясения силой 7,7 балла произошли афтершоки, 3 из которых были выше 6,6 балла. Еще одно землетрясение силой 7,6 балла с центром в Эльбистане произошло в том же регионе только что. Это землетрясения, которые вызывают друг друга. Эти афтершоки будут продолжаться в течение длительного времени. Нашим гражданам нельзя входить в поврежденные здания, так как разрушенные строения могут быть повреждены подземными толчками", - заявил он.

Издание напоминает, что последним землетрясением в этом регионе было землетрясение, произошедшее в 1114 году. В течение многих лет этот район был известен как сейсмическая брешь.

"В настоящее время мы просим не полагаться ни на какие средства массовой информации, кроме сделанных нами предупреждений. Афтершоки могут достигать 6,7 балла", - заявил представитель организации.

Землетрясение в Турции

В четыре утра, в ночь с воскресенья на понедельник, в Турции произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера.

Среди 10 провинций, наиболее сильно пострадал город Кахранмараш. На момент публикации материала, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что 912 граждан погибли, 5385 получили ранения. Из-под завалов извлечено 2 тысячи 470 человек. Разрушено 2 тысячи 818 зданий.

В то время как здания во многих городах были разрушены в результате землетрясения, его сила ощущалась и в Восточном Причерноморье. Провинции Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане тряслись в регионе около 1 минуты. Во всех городах Турции разворачиваются передвижные пункты по сбору крови в помощь пострадавшим в результате землетрясения.

Данные о жертвах и пострадавших не окончательны, поскольку спасательные работы продолжаются.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в Турции.

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