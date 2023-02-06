glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Еще сильнее: в Турции случилось повторное землетрясение

6 февраля 2023, 14:34
Органы власти сообщают, что стоит готовиться к повторным толчкам, магнитудой больше 6 баллов.
Землетрясение_Турция23
Землетрясение_Турция23 / Sabah.com.tr

Турцию, которая проснулась 6 февраля от жутких новостей из-за мощнейшего землетрясения в десяти провинциях, продолжает трясти.

Так, по информации Haberturk, согласно заявлению обсерватории Кандилли, еще одно землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе Гёзпинар города Кахраманмараш. Землетрясение также ощущалось в Анкаре и Самсуне.

Согласно заявлению AFAD (орган управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями), землетрясение силой 7,6 балла произошло в районе Эльбистан города Кахраманмараш.

Еще сильнее: в Турции случилось повторное землетрясение

Орхан Татар, генеральный директор AFAD по снижению риска землетрясений, сказал:

"После землетрясения силой 7,7 балла произошли афтершоки, 3 из которых были выше 6,6 балла. Еще одно землетрясение силой 7,6 балла с центром в Эльбистане произошло в том же регионе только что. Это землетрясения, которые вызывают друг друга. Эти афтершоки будут продолжаться в течение длительного времени. Нашим гражданам нельзя входить в поврежденные здания, так как разрушенные строения могут быть повреждены подземными толчками", - заявил он.

Издание напоминает, что последним землетрясением в этом регионе было землетрясение, произошедшее в 1114 году. В течение многих лет этот район был известен как сейсмическая брешь.

"В настоящее время мы просим не полагаться ни на какие средства массовой информации, кроме сделанных нами предупреждений. Афтершоки могут достигать 6,7 балла", - заявил представитель организации.

Землетрясение в Турции

В четыре утра, в ночь с воскресенья на понедельник, в Турции произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера.

Среди 10 провинций, наиболее сильно пострадал город Кахранмараш. На момент публикации материала, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что 912 граждан погибли, 5385 получили ранения. Из-под завалов извлечено 2 тысячи 470 человек. Разрушено 2 тысячи 818 зданий.

В то время как здания во многих городах были разрушены в результате землетрясения, его сила ощущалась и в Восточном Причерноморье. Провинции Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане тряслись в регионе около 1 минуты. Во всех городах Турции разворачиваются передвижные пункты по сбору крови в помощь пострадавшим в результате землетрясения.

Данные о жертвах и пострадавших не окончательны, поскольку спасательные работы продолжаются.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что посольство проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в Турции.

Вас также может заинтересовать:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:07

"Стала похожа на деда": любовница Путина Кабаева озадачила странным внешним видом

15:07

Кто это: поклонники испугались при виде Мадонны на церемонии Грэмми

14:47

Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часаВидео

14:45

Гороскоп на завтра 7 февраля: Водолеям – манипуляции, Ракам – необычайную энергиюВидео

14:34

Еще сильнее: в Турции случилось повторное землетрясениеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:31

В России верблюд до смерти забил ударившего его россиянинаВидео

14:28

На Москву вместо Киева: в РФ группа оккупантов сбежала прямо с поезда, которых вез их на войну в Украину

14:18

Зеленский может поехать на саммит ЕС в Брюссель - СМИ

14:03

Пожирал бывшую глазами: отношения Игоря Николаева с женой испортились из-за бюста Наташи Королевой

Реклама
14:02

Цунами в Италии: землетрясение в Турции может вызвать еще более страшные последствияВидео

13:59

Женщина, лишившая девственности принца Гарри в 16 лет, рассказала подробности

13:47

Как подать бумаги на оформление пенсии и не потерять часть денег: эксперты разъяснили нюансВидео

13:45

Придется пересматривать логистику: военный эксперт рассказал, как Россия будет реагировать на GLSDBВидео

13:33

Возомнила себя дивой: Любовь Успенская попиарилась на славе Аллы Пугачевой

13:10

Наступление на Донбассе и "оборона" в Крыму и Херсонщине: в ГУР назвали план России

12:59

900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясенияВидео

12:46

"Получат по морде, но захотят реванша": РФ двинется на Киев, потому что хочет его падения – РезниковВидео

12:36

Для чего можно использовать чайные пакетики: как сэкономить и принести пользу хозяйствуВидео

12:29

Россия в феврале будет наступать на востоке и юге, всю Украину захватывать уже не рискнет – РезниковВидео

11:52

"Россияне окажутся в ловушке": освобождение Крыма еще не будет концом войны – экспертВидео

Реклама
11:51

"Случится новый котел": неделя будет горькой, к 24 февраля готовится "пекло" - гороскоп для УкраиныВидео

11:49

Чеснок вымахает с кулак: главные секреты подкормки овоща во время посадки и роста

11:39

Благородный каштан и звонкая медь: как покрасить волосы кофейной гущей, чтобы подружки ахнули

11:33

Зеленский нежно поздравил супругу с днем рождения

11:31

Увольнение Резникова с поста министра обороны отложилиВидео

11:23

Самое мощное землетрясение за 84 года: в Турции 912 человек погибли, ранены - 5385Видео

10:50

Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты устроили перестрелку между собойВидео

10:21

Зачем класть лавровый лист в обувь: многих удивит этот простой секрет

10:21

Оккупанты России могут пойти в наступление в Луганской области после 15 февраля – ГайдайВидео

10:05

Прикрывался должностью: патриарх Кирилл шпионил для СССР в Швейцарии – СМИВидео

10:03

Первый танк Leopard 2 для ВСУ уже прибыл в Польшу из КанадыВидео

09:45

Гороскоп на сегодня 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, Рыбам – серьезность

09:40

В кафе Донецка работницы спели гимн Украины: их заставили просить прощения на камеру и уволилиВидео

09:36

Угроза оккупации Донбасса и выхода к Днепру: Жданов сделал прогноз о провале планов оккупантовВидео

09:35

Как выбрасывать старые кошельки, чтобы вместе с ними не ушли деньги

09:05

Войска РФ усилились на Купянском направлении и Донбассе: Машовец объяснил действия врагаВидео

09:00

Украина получит боеприпасы GLSDB, которыми достанет до Крыма – Сергей ГрабскийВидео

08:53

Операция НАТО "Всё измерено и сосчитано" и распутица в Кремлемнение

08:48

"Это единственное, что у него есть": российский оппозиционер сказал, готов ли Путин остановить войнуВидео

08:22

Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

Реклама
07:57

Вторжения РФ можно было избежать: Резников назвал условия

07:56

Завод в РФ и производство 6 000 БПЛА: Тегеран и Москва работают над новым дроном-камикадзе – WSJВидео

07:13

Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины - ISWВидео

06:50

Чего боится Путин: астролог назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войнойВидео

06:31

Цель - оккупация Донбасса: РФ готовит масштабное наступление, СМИ назвали сроки

06:19

Вступление в ЕС "через два года": почему завышенные ожидания лишь вредятмнение

05:10

Весна явится неожиданно: синоптик назвал даты резкого потепления в УкраинеВидео

04:30

Герасимов и Шойгу добились цели: в бункере Путина "мини-переворот" с последствиями – ПионтковскийВидео

03:40

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракетВидео

03:20

Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семьюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять