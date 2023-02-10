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Четыре дня под завалами: в Турции спасли украинку с 4-летним сыном

10 февраля 2023, 17:51
Женщина с ребенком оказались под бетонными глыбами после масштабного землетрясения. Обнаружить их живыми удалось лишь через несколько дней.
Землетрясение в Турции
Украинку с 4-летним сыном нашли под завалами через 4 дня после землетрясения/ скрин CNN Turk

В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.

Их накрыло бетонными глыбами, под которыми Елене с сыном пришлось провести четыре дня. Об этом сообщило CNN Turk в пятницу, 10 февраля.

Гражданку Украины Елену Акгел и ее сына Юкселя обнаружили после многодневного разбора завалов дома в городе Искендерун. Издание сообщает, что во время разбора обломков спасатели услышали, что под завалами кто-то есть, и начали операцию по спасению.

Ребенка удалось достать еще до того, как спасатели сделали большее отверстие в обломках бетона. Позже они смогли достать и женщину.

Пострадавших передали медикам, им оказывают необходимую помощь. Отмечается, что их состояние удовлетворительное.

Спасатели продолжают разбор завалов в этом регионе.

Землетрясение в Турции
Елену с сыном нашли под завалами через 4 дня после землетрясения/ скрин CNN Turk
Землетрясение в Турции
Женщине с ребенком удалось выжить под завалами дома/ скрин CNN Turk

Последствия землетрясения в Турции и Сирии

Напомним, утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. Всего разрушено 20-50% зданий.

Согласно последним данным, которые озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, количество погибших в результате землетрясений в Турции уже составляет 18 991 человек. Количество раненых составляет 75 523 человека, столько же человек было эвакуировано, цитирует Эрдогана турецкая газета Hurriyet. В Сирии по меньшей мере 3 384 человека погибли и 5 245 получили ранения.

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