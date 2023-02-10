Путин планирует масштабное празднование годовщины войны в Украине – росСМИ

Диктатор РФ хочет провести концерт-митинг в Лужниках. Мероприятие рассчитано на 200 тысяч человек.

Путин планирует масштабное празднование годовщины войны в Украине/ kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин собирается с размахом отпраздновать годовщину преступного полномасштабного вторжения РФ в Украину. Празднование в России запланировали на 22 февраля и планируют провести его на стадионе "Лужники" в Москве.

За день до этого диктатор РФ проведет обращение к Федеральному собранию. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что Путин планирует выступить с посланием перед Федеральным собранием РФ 21 февраля. Эту дату ранее анонсировали в российских пропагандистских медиа, однако в Кремле ее еще официально не подтвердили.

На следующий день после обращения, 22 февраля, глава Кремля хочет провести в Лужниках митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек. Сам Путин также должен на него прибыть. Однако пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что ему "пока нечего сказать" о мероприятии в Лужниках.

Один из источников российских СМИ отметил, будто Путин в этом году хочет провести свое послание максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Война в Украине

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы "России все завидуют, и потому лезут к ней". Он добавил, что РФ якобы будет "укрепляться изнутри". Однако он не захотел рассказывать, кого именно он считает "завистниками".

Ранее сообщалось, что оккупанты изменили свою тактику на поле боя. Если раньше они делали ставку на военную технику и постоянные обстрелы позиций украинских военных, то сейчас они делают ставку на живую силу. Об этом рассказал экс-советник главы МВД и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что война в Украине подходит к своей кульминации, сейчас происходит тот переломный момент, которого все ждали. Во время этого кульминационного момента ход боевых действий качнется в сторону Украины.

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