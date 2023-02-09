Война подходит к кульминации: ход боевых действий качнется в сторону Украины – Жданов

Наступает переломный момент, которого долгое время все ждали, считает военный эксперт.

Война подходит к кульминации, считает военный эксперт Олег Жданов/ 36 ОМБП им. контр-адмирала Михаила Белинского

Война в Украине подходит к своей кульминации, сейчас происходит тот переломный момент, которого все ждали.

Во время этого кульминационного момента ход боевых действий качнется в сторону Украины. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.uа.

"Вот этот переломный момент, который мы с вами пытались отыскать... Иногда он начинался, иногда он откладывался. Но, я думаю, мы добегаем до этого кульминационного момента, когда ход боевых действий должен качнуться в сторону завершения этого конфликта в нашу пользу", – отмечает эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Новое масштабное наступление РФ

Ранее военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечал, что Россия уже начала наступление, о котором в последнее время все говорят. Оккупанты усилили атаки на востоке Украины – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Кроме этого, они осуществляют попытки наступать на Запорожье.

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив отмечает, что российские захватчики уже начали новое наступление в Украине, он длится больше недели. Оккупанты начали дополнительные атаки на два города в Донецкой области – Угледар и Авдеевку, но могут начать наступление еще на три города.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

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