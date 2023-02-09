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В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: есть погибшие

9 февраля 2023, 16:04
На место происшествия отправились все службы, причины взрыва пока неизвестны.
Взрыв
В Киеве прогремел взрыв/ УНИАН

В Киеве в Дарницком районе прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он отмечает, что на место происшествия отправились все необходимые службы.

По словам мэра, информация уточняется, специалисты будут выяснять причины взрыва.

После этого Кличко сообщил, что в результате взрыва уже известно об одном погибшем человеке.

"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы один человек погиб", – написал мэр города в Telegram.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, на территории одного из бывших заводов Дарницкого района мог взорваться газовый баллон.

После этого в КМВА уточнили, что в результате взрыва один человек погиб. Еще трое человек удалось вытащить из-под завалов, они получают медицинскую помощь.

Напомним, 26 января в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Взрывы произошли в Днепровском районе столицы. Кроме этого, обломки российской ракеты упали в Голосеевском районе. Позже мэр Кличко сообщил, что один человек погиб и двое пострадали в результате попадания ракеты в Голосеевском районе. Погиб 55-летний мужчина. Обломки ракеты упали на нежилое помещение.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что сценарий захвата Киева оккупантами нереалистичен. РФ уже пять месяцев не может взять Бахмут, который во много десятков раз меньше по количеству населения до полномасштабного вторжения. Поэтому 3-миллионная столица Украины оккупантам недосягаема. Но желание захватить Киев есть в ментальности россиян. Они мечтают, чтобы Украина упала, а для этого должна упасть столица.

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