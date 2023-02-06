"Получат по морде, но захотят реванша": РФ двинется на Киев, потому что хочет его падения – Резников

Желание захватить Киев есть в ментальности россиян. Они мечтают, чтобы Украина упала, а для этого должна упасть столица.

Оккупанты все равно хочть захватить Киев, это в их ментальности, говорит Резников/ УНИАН, Минобороны РФ

Сценарий захвата Киева российскими оккупантами нереалистичен. Захватчики уже пять месяцев не могут взять город Бахмут на Донетчине, который во много десятков раз меньше по количеству населения по состоянию до полномасштабного вторжения. Поэтому 3-миллионная столица Украины оккупантам недосягаема.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Украинской правде". Он прокомментировал слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее сказал в интервью "The Economist", что не имеет сомнений в повторной попытке российских оккупантов захватить Киев.

Резников пояснил, что оккупанты всегда будут хотеть реванша после своего поражения, поэтому они могут осуществить новые атаки даже через 5-10 лет или больше.

"Валерий Залужный всегда сознательно говорит, что, как бы ни было и как бы не разворачивались события, даже если мы им надаем по мордахе быстро и качественно, они будут хотеть реванша – и через 5, и через 10 лет. Он должен прогнозировать худший вариант сценария, быть к нему готовым так, чтобы он не наступил. Поэтому, конечно, попытка пойти на Киев у россиян есть в их ментальности. Это их мечта, чтобы покорилась Украина. А для этого надо, чтобы упала столица", – объясняет министр обороны Украины.

Все войны нацелены на то, чтобы в процессе захватить столицу и контролировать ее, отмечает Резников. Он напомнил, что именно поэтому Наполеон хотел сжечь Москву, а взятием Берлина завершилась Вторая мировая война.

Однако мечте оккупантов о захвате Киева не суждено было сбыться, отмечает украинский министр обороны. Им не удалось сделать это в феврале-марте прошлого года, и не удастся сейчас.

Резников напомнил, что российские военные уже пять месяцев подряд не могут захватить Бахмут в Донецкой области, хотя этот город во много десятков раз меньше столицы Украины. (По состоянию на 2020 год в Бахмуте проживали более 80 тысяч человек, а в Киеве по состоянию на 2022 год – более 2 миллионов 952 тысяч человек – ред.).

"Город Киев – это агломерация, в которой неофициально до 4 миллионов населения было до вторжения. Кто-то уехал в эвакуацию, кто-то уехал за границу с детьми, жены и так далее. То есть здесь большинство населения, которое готово оказать сопротивление ... Вот представьте себе, как можно захватить город в 3 миллиона? Каким таким ресурсом? Поэтому это задачка с 5 звездочками", – отмечает Резников.

РФ может попытаться снова захватить Киев

Ранее военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов выразил мнение, что Путин не отказался от своей идеи захватить всю Украину. Поэтому не стоит ошибочно думать, что он может сам остановить свою армию на каком-то пределе и удовлетвориться этим. Если российским оккупантам удастся захватить еще часть украинских территорий, то они будут пытаться двигаться еще дальше, в том числе и на Киев.

Напомним, политический аналитик Александр Кочетков назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к Киеву. По его словам, для того, чтобы оккупанты смогли дойти до тех позиций, которые были заняты в 2022 году, им понадобиться эффект неожиданности и огромное количество личного состава.

Российский политолог Дмитрий Орешкин отмечает, что Путин не остановится в Украине сам, если его не остановить. Он не отказался от своей идеи захватить все украинские территории, поэтому в случае успеха оккупантов на востоке и юге диктатор РФ отправит их снова на Киев и дальше.

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