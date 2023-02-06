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"Россияне окажутся в ловушке": освобождение Крыма еще не будет концом войны – эксперт

6 февраля 2023, 11:52
После освобождения Украиной полуострова так называемые "понаехи" начнут быстро оттуда убегать. Тех, кто не поедет сам, наше государство имеет право выдворить.
Крым, флаг Украины, Андрей Сенченко
Освобождение Крыма еще не будет окончанием войны, считает Сенченко/ УНИАН

Украина имеет твердую позицию относительно освобождения временно оккупированного Крыма. Для этого нам не нужно "благословение Запада", ведь это украинская территория. И западные страны уже понимают, что это неизбежно.

На Западе появляется понимание, что для минимизации потерь при освобождении Крыма от оккупантов и ускорения этого события нужно дать Украине необходимое оружие. Такое мнение высказал экс-заместитель председателя Совмина АР Крым, председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в интервью "Обозревателю".

Он подчеркнул, что Украина не может позволить России заморозить войну, оставив под контролем страны-агрессора часть оккупированных украинских территорий. Иначе это будет не завершением войны, а просто паузой.

"Кроме "переговорщиков" на Западе, которые с большим удовольствием тянут Украину в какие-то переговоры и уступки, есть и достаточно серьезная трезвая часть военно-политического руководства, которое твердо понимают: если Россия оставит за собой контроль над частью территории Украины, это будет просто паузой в войне. В таком случае Россия будет иметь плацдарм, который всё равно будет использовать для дальнейшей агрессии против Украины, Молдовы как плацдарм для действий на Ближнем Востоке и давления на другие страны", – отмечает Сенченко.

Он отметил, что сейчас на Западе побеждает именно та часть чиновников, которая понимает, что нельзя позволить РФ заморозить войну и сохранить контроль над оккупированными территориями.

Кто такой Андрей Сенченко

Андрей Сенченко – украинский политик, общественный и государственный деятель, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым (2002-2006 годы), временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента (март-август 2014 года), глава общественного правозащитного движения "Сила права", пишет Википедия.

Освобождение Крыма не будет означать конец войны

В то же время Сенченко отмечает, что освобождение оккупированного Крымского полуострова еще не будет означать полное завершение войны, потому что россияне потом могут стрелять со своей территории.

"Да, освобождение всей нашей территории для Украины – это конец военных действий. Но россияне могут стрелять со своей территории. Именно поэтому очень важно, чтобы война закончилась военным поражением путинской армии и чтобы началась внутренняя демократическая трансформация в России", – говорит он.

Если такая трансформация в РФ не произойдет, то страна-агрессор продолжит угрожать другим государствам.

"Потому что возвращение к демократическим ценностям сразу повышает цену человеческой жизни. Без таких изменений, на которые, конечно, понадобится немало времени, Россия останется человеконенавистнической государством, которое постоянно угрожает всем вокруг", – говорит Сенченко.Читайте также"Крым будет в оперативном окружении": Украина может освободить полуостров при одном условии – майор ВСУ

Что будет с "понаехами" после освобождения Крыма

Также он отмечает, что оккупанты окажутся в ловушке, когда украинские военные разрушат Крымский мост. Тогда из Крыма массово побегут так называемые "понаехи", а российские силовики начнут вторую волну эвакуации своих семей.

Также он пояснил, что материковая Украина должна делать с так называемыми "понаехами" в Крыму после его освобождения от оккупантов.

"Кто эти люди? Это граждане другого государства, которые незаконно проникли на территорию суверенной Украины. Это незаконные мигранты. Согласно нашему законодательству, эти люди должны быть выдворены. Им может быть предоставлен короткий срок, одна-две недели, на добровольный выезд. Если в течение этого срока они не уехали, то они будут депортированы из страны", – пояснил Сенченко.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что для освобождения Крыма украинским военным сначала нужно выйти в Мелитополь, далее в Мариуполь и к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор. Это разрушит путь снабжения российской группировки в Крыму по суше. Дальше можно было бы разрушить Крымский мост и заблокировать оккупантов на полуострове. Однако для этого всего нужно дальнобойное оружие.

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